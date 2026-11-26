Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتّ، أنّ مصادر دبلوماسية أميركية مقربة من مسؤولين في ، كشفت أنّ " بنيامين نتنياهو يُكثّف ضغوطه على الرئيس الأميركي ، لدفعه إلى شنّ حملة عسكرية واسعة ضدّ المنشآت النووية قبل نهاية العام الجاري".وقالت المصادر إنّ "نتنياهو يستند في ضغوطه الجديدة إلى تقارير استخباراتية إسرائيلية تتحدث عن مساعٍ إيرانية لبلوغ مستويات تخصيب لليورانيوم تصل إلى 90% داخل منشآت جبلية محصنة".وأفادت المصادر أنّ "جهاز الاستخبارات "الموساد" قدّم تقارير جديدة إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية، تتحدث عن عمليات لنقل كميات من اليورانيوم المخصب إلى منشآت جبلية محصنة، عملت طهران خلال الأشهر الماضية على تجهيزها وتعزيز دفاعاتها الجوية".وبحسب المصادر، تتخوف من أنّ تتيح هذه المنشآت لإيران استعادة قدرات برنامجها وتطويره، بعيدا عن تأثير الضربات العسكرية السابقة.وتشير التقارير الاستخباراتية ، وفق المصادر، إلى تجهيز منشآت جديدة على غرار منشأة "جبل الفأس" قرب نطنز، فضلًا عن أعمال تطوير في مواقع نووية أخرى.وترى تل أبيب أن طبيعة التحصينات الجديدة تفرض تحديات عسكرية تتجاوز قدراتها المنفردة، ما يدفع نتنياهو إلى المطالبة بمشاركة أميركية مباشرة في أي مواجهة محتملة، أو الحصول على دعم عسكري واستخباراتي واسع.وقال أميركي مقرب من مسؤولين في البيت الأبيض، إنّ "التقارير الإسرائيلية الأخيرة تضمنت معلومات بشأن نقل مختبرات ومعدات نووية، فضلا عن تجارب تقنية يُعتقد أنها تستهدف تطوير قدرات التخصيب إلى مستويات قد تبلغ 90%".وأضاف أنّ "إسرائيل تستند إلى هذه التقديرات في مساعيها لإقناع بضرورة التحرك العسكري قبل اكتمال البنية التحتية النووية الجديدة". (ارم نيوز)