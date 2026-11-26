ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتّ، أنّ مصادر دبلوماسية أميركية مقربة من مسؤولين في البيت الأبيض
، كشفت أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو يُكثّف ضغوطه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، لدفعه إلى شنّ حملة عسكرية واسعة ضدّ المنشآت النووية الإيرانية
قبل نهاية العام الجاري".
وقالت المصادر إنّ "نتنياهو يستند في ضغوطه الجديدة إلى تقارير استخباراتية إسرائيلية تتحدث عن مساعٍ إيرانية لبلوغ مستويات تخصيب لليورانيوم تصل إلى 90% داخل منشآت جبلية محصنة".
وأفادت المصادر أنّ "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي
"الموساد" قدّم تقارير جديدة إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية، تتحدث عن عمليات لنقل كميات من اليورانيوم المخصب إلى منشآت جبلية محصنة، عملت طهران خلال الأشهر الماضية على تجهيزها وتعزيز دفاعاتها الجوية".
وبحسب المصادر، تتخوف إسرائيل
من أنّ تتيح هذه المنشآت لإيران استعادة قدرات برنامجها النووي
وتطويره، بعيدا عن تأثير الضربات العسكرية السابقة.
وتشير التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية
، وفق المصادر، إلى تجهيز إيران
منشآت جديدة على غرار منشأة "جبل الفأس" قرب نطنز، فضلًا عن أعمال تطوير في مواقع نووية أخرى.
وترى تل أبيب أن طبيعة التحصينات الجديدة تفرض تحديات عسكرية تتجاوز قدراتها المنفردة، ما يدفع نتنياهو إلى المطالبة بمشاركة أميركية مباشرة في أي مواجهة محتملة، أو الحصول على دعم عسكري واستخباراتي واسع.
وقال دبلوماسي
أميركي مقرب من مسؤولين في البيت الأبيض، إنّ "التقارير الإسرائيلية الأخيرة تضمنت معلومات بشأن نقل مختبرات ومعدات نووية، فضلا عن تجارب تقنية يُعتقد أنها تستهدف تطوير قدرات التخصيب إلى مستويات قد تبلغ 90%".
وأضاف أنّ "إسرائيل تستند إلى هذه التقديرات في مساعيها لإقناع واشنطن
بضرورة التحرك العسكري قبل اكتمال البنية التحتية النووية الجديدة". (ارم نيوز)