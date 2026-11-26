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حسم الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، سباق خلافة كريستين لاغارد على رأس ، بعدما تخلت هولندا عن مرشحها كلايس نوت وانضمت إلى الداعمين للمرشح الإسباني، في تحوّل سياسي مهدت له وفرنسا، وأعاد ترتيب التحالفات داخل منطقة اليورو.وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة ، إن دي كوس سيخلف لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي، فيما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المرشح الإسباني حصل على تأييد 16 حكومة على الأقل من دول منطقة اليورو، تمثل نحو 65% من سكان التكتل.وكان الدعم الألماني شكّل نقطة تحول في المنافسة، خصوصاً مع التفاهم الفرنسي الألماني على توزيع المناصب القيادية الأخرى في البنك، إذ يتجه الفرنسيون إلى الحصول على منصب إدارة عمليات الأسواق، فيما تسعى برلين إلى تعيين الألماني ماركوس برونرماير كبيراً للاقتصاديين في المؤسسة.وأدى هذا التفاهم إلى تضييق هامش المناورة أمام المرشح الهولندي، قبل أن تتخلّى حكومته عن دعمه.ويكتسب وصول إسباني إلى المنصب دلالة تتجاوز التنافس على المواقع الأوروبية، في ظل الانقسامات التقليدية بين شمال القارة وجنوبها بشأن الديون والانضباط المالي، فدول تميل إلى التشدد في الإنفاق العام، بينما تطالب اقتصادات الجنوب بهامش أكبر من المرونة في مواجهة الأزمات المالية. (ارم نيوز)