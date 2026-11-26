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وكان فوتشيتش، الذي هيمن على المشهد السياسي الصربي طوال 14 عامًا، قد اختصر ولايته الرئاسية الثانية في أيلول الماضي، بهدف الترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه أقر بالهزيمة أمام قائمة طلابية قادت حراكًا احتجاجيًا ضده، بحسب "فرانس برس".



ويُعد منصب الرئاسة في شرفيًا إلى حد كبير، غير أن الرئيس يتولّى تسمية رؤساء الوزراء، ويضطلع بمهام للقوات المسلحة.



وفازت القائمة الطلابية بـ140 مقعدًا من أصل 250 مقعدًا في الصربي، محققة أغلبية مطلقة. دعا الرئيس الصربي، الخميس، إلى إجراء انتخابات رئاسية في 27 كانون الأول المقبل، عقب استقالة ألكسندر فوتشيتش، قبيل الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزبه اليميني في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول الماضي.وكان فوتشيتش، الذي هيمن على المشهد السياسي الصربي طوال 14 عامًا، قد اختصر ولايته الرئاسية الثانية في أيلول الماضي، بهدف الترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه أقر بالهزيمة أمام قائمة طلابية قادت حراكًا احتجاجيًا ضده، بحسب "فرانس برس".ويُعد منصب الرئاسة في شرفيًا إلى حد كبير، غير أن الرئيس يتولّى تسمية رؤساء الوزراء، ويضطلع بمهام للقوات المسلحة.وفازت القائمة الطلابية بـ140 مقعدًا من أصل 250 مقعدًا في الصربي، محققة أغلبية مطلقة.





وأضاف: "آمل أن يكون أمامنا خيار صعب بين مرشحين بارزين وبرامجهم ".



وأعلن الحراك الطلابي أنه اختار بالفعل مرشحه للانتخابات الرئاسية، على أن يكشف عن اسمه في وقت لاحق.



وأشار فوتشيتش، الذي أصبح نائبًا في صفوف ، مرارًا إلى احتمال عدم مشاركة الصربي، الذي يقوده، في الانتخابات، لكنه لم يعلن قرارًا نهائيًا بعد، فيما لا يحق له الترشح مجددًا، إذ يحدد مدة الرئاسة بولايتين. ودعا والقائم بأعمال الرئيس، ألكسندر تشوبيتش، الذي انتخبته القائمة الطلابية، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، قائلًا: "أحضّ جميع المواطنين على التصرف بمسؤولية والتصويت في 27 كانون الأول، لتتمخض إرادة الشعب عن رئيس يحظى بتفويض قوي ويجسد ".وأضاف: "آمل أن يكون أمامنا خيار صعب بين مرشحين بارزين وبرامجهم ".وأعلن الحراك الطلابي أنه اختار بالفعل مرشحه للانتخابات الرئاسية، على أن يكشف عن اسمه في وقت لاحق.وأشار فوتشيتش، الذي أصبح نائبًا في صفوف ، مرارًا إلى احتمال عدم مشاركة الصربي، الذي يقوده، في الانتخابات، لكنه لم يعلن قرارًا نهائيًا بعد، فيما لا يحق له الترشح مجددًا، إذ يحدد مدة الرئاسة بولايتين.

وجاءت الانتخابات التشريعية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد نحو عامين من الاحتجاجات التي اندلعت إثر انهيار جزء من سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد العام 2024، في حادث أسفر عن مقتل 16 شخصًا.



وأثارت الكارثة، التي وقعت في محطة خضعت لأعمال ترميم حديثة، ويُعزى انهيار جزء من سقفها على نطاق واسع إلى الفساد، أكبر موجة احتجاجات شهدتها صربيا منذ الإطاحة بسلوبودان ميلوسيفيتش العام 2000.



وتحولت مطالب الحراك الطلابي بإجراء تحقيق شفاف في الكارثة إلى دعوات لتنظيم انتخابات مبكرة، وافق فوتشيتش على إجرائها أخيرًا، بعد مقاومة استمرت نحو عامين. (إرم نيوز)