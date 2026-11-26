أعلن "فيفا"، الخميس، تعرضه لهجوم إلكتروني أتاح لجهات غير مخوّلة الوصول إلى معلومات شخصية وبيانات مرتبطة بأعمال المؤسسة.

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وأوضح متحدث باسم الاتحاد، في تصريح لوكالة " "، أن الهجوم مكّن جهات غير مصرح لها من الاطلاع على كمية محدودة من البيانات، مؤكداً إدانة الفيفا بشدة الحصول على المعلومات ونشرها بصورة غير قانونية، خصوصاً البيانات الشخصية، ووصف ذلك بأنه "انتهاك خطير وغير مقبول للخصوصية".

، كشف مصدر مطلع أن الهجوم طال أقل من 0.1 بالمئة من إجمالي البيانات التي يحتفظ بها الاتحاد، مشيراً إلى أن ملفات مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز"، الذي أُلغي لاحقاً، لم تكن ضمن المعلومات التي جرى الوصول إليها.

ولم يحدد الفيفا عدد المتضررين أو توقيت الهجوم، كما لم يكشف طبيعة البيانات التي تم الاطلاع عليها، وما إذا كانت قد نُشرت عبر الإنترنت.

ويأتي ذلك بعدما أعلن ، جياني إنفانتينو، في الماضي، التخلي عن خطة لبيع حصة من بطولة لمستثمرين من القطاع الخاص، عقب موجة اعتراضات واسعة. وكانت الخطة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، عبر بيع 20 بالمئة من أسهم وحدة جديدة تتولى إدارة بطولات الاتحاد، بما فيها كأس العالم.