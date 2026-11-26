Advertisement

طلب في عام 2009 من أحد المقاولين إعداد مشروع لإنشاء مخبأ تحت الأرض في ولاية نيفادا، لاستخدامه كمخزن للمواد والمخلفات الناتجة عن الأجسام الفضائية المجهولة.ونشرت الأميركية الأسبوع الماضي دفعة جديدة من الوثائق التي كانت سرية سابقا، والتي تضمنت إشارات بشكل أو بآخر إلى مشاهدات لأجسام طائرة مجهولة.وفي 2009، أعدّت شركة "بيغلو أيروسبيس للدراسات الفضائية المتقدمة – BAASS" المتخصصة في أبحاث الفضاء، تقريرا، بصفتها جهة متعاقدة مع البنتاغون، وذلك في إطار برنامج لدراسة التهديدات الجوية والفضائية المحتملة تبلغ تكلفته الإجمالية 22 مليون دولار.وجاء في الوثيقة: "وضع مدير الشركة مشروعا لبناء منشأة تحت الأرض، كان من المخطط إقامتها في نورث لاس التي تقع شمالي ولاية نيفادا، ضمن نطاق منشآت شركة "بيغلو أيروسبيس".وجاء في التقرير أن الشركة كانت بحاجة إلى مخزن تحت الأرض فائق التحصين لحفظ الأجهزة التقنية والعينات البيولوجية. وبناء على ذلك، وضعت إدارة الشركة مشروعا لبناء مخبأ داخل أراضي منشأة شركة "بيغلو أيروسبيس" في مدينة نورث لاس فيغاس بولاية نيفادا.ووفقا للمشروع، كان من المخطط إقامة المخزن تحت الأرض، البالغة مساحته 5 آلاف قدم مربعة أيّ 465 مترا مربعا، على عمق يتراوح بين 15 و20 قدما أيّ 4.6 إلى 6.1 متر، وتزويده بجدران يبلغ سمكها ثلاثة أقدام أيّ 91 سنتيمترا، وباب فولاذي ضخم. (روسيا اليوم)