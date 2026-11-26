سجّلت 12 وفاة ومئات الإصابات جراء حالات تسمم متفرقة ناجمة عن تناول كحول مغشوش، في حادثتين وقعتا في مدينة نيشابور البلاد ومحافظة هرمزغان جنوبها، وفق تقارير إعلامية إيرانية.

وفي نيشابور، توفي 5 أشخاص نتيجة تناول مشروبات كحولية ملوثة، فيما أعلن مسؤول في بالمدينة عن وجود 5 مصابين آخرين في حالة غيبوبة كاملة وصلت إلى "الموت الدماغي".

كما أصيب نحو 240 شخصا بأعراض التسمم، غادر أكثر من نصفهم المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال آخرون يخضعون للرعاية الطبية. ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو ما إذا كان مرتبطا بمناسبة أو تجمع محدد.

وفي هرمزغان، أفادت تقارير بوفاة 7 أشخاص إضافيين وإصابة نحو 100 آخرين بالتسمم جراء تناول كحول مغشوش، بحسب موقع " ".

وفي إطار التحقيقات، ألقت القبض على شخصين يُشتبه في تورطهما في تصنيع هذه المشروبات وتوزيعها.

ويُحظر تصنيع واستهلاكه في إيران بموجب القانون، ما يدفع إلى تداول مشروبات غير قانونية عبر السوق السوداء، وغالبا ما يؤدي غياب الرقابة عليها إلى حوادث تسمم جماعية.