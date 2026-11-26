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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، تعرض مصفاة جازان جنوب السعودية لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي.
وأكد المالكي، في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية سيُقابل برد عسكري حازم.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين استهدفتا المنطقة الشرقية.
وكان التحالف قد أعلن أمس الأربعاء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي على ميناء جازان، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة من دون وقوع إصابات بين المدنيين، فيما تستمر التحقيقات لتحديد نوع المقذوف.