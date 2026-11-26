أعلن المتحدث الرسمي باسم ، اللواء الركن ، اليوم الخميس، تعرض مصفاة جنوب لهجوم شنّته ميليشيا .

وأكد المالكي، في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية سيُقابل برد عسكري حازم.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه ، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين استهدفتا .

وكان التحالف قد أعلن أمس الأربعاء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي على ميناء جازان، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة من دون وقوع إصابات بين المدنيين، فيما تستمر التحقيقات لتحديد نوع المقذوف.