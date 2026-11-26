Advertisement

أعلن ، أن قطر وباكستان تواصلان جهود الوساطة بين وواشنطن، عبر نقل الأفكار والمقترحات بين الجانبين.وأوضح عراقجي، في مقطع مصوّر نشره عبر قناته على "تليغرام"، أن ثمة أفكاراً جديدة قيد الدراسة قد تفتح مسارات جديدة أمام المفاوضات، مؤكداً أن موقف بلاده الأساسي لم يتغيّر، وأن إعادة فتح تبقى مرهونة بتلبية مطالب المحددة.وكان عراقجي قد أكد، السبت الماضي، أن طهران لا تزال تراهن على المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع ، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تسوية منصفة بشأن المواد النووية.وأشار، في مقابلة مع صحيفة "إيران"، إلى استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق يضمن عدم اندلاع حروب جديدة.ولفت إلى أن الوسطاء طرحوا صيغاً ومقترحات مختلفة لمعالجة ملف المواد النووية المخصّبة بنسبة 60%، موضحاً أن بعضها قابل للدراسة، فيما تتفاوت المقترحات بين جوانب إيجابية وأخرى سلبية.