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تواصلت القوات المسلحة مع نحو 100 ألف عسكري سابق لتحديث بياناتهم ومهاراتهم، في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية والردع وسط تصاعد التهديدات، مع تأكيد الحكومة أن الإجراء لا يعني قرب تعبئة قوات الاحتياط.وتشمل المبادرة أفراد الاحتياط الاستراتيجي من الجيش والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي، وتعد الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة، بحسب تقارير إعلامية.وقالت إن بعض العسكريين السابقين ملزمون، بموجب شروط خدمتهم، بالعودة إلى القوات المسلحة في ظروف استثنائية، بينها حالات الطوارئ الوطنية أو الانتقال إلى حالة الحرب.تحديث البيانات والمهاراتويهدف التواصل إلى التأكد من صحة بيانات العسكريين السابقين، وتسجيل المهارات والخبرات التي اكتسبوها منذ مغادرتهم الخدمة، بما يتيح الاستفادة منها عند الحاجة.ويمكن لأفراد الاحتياط التطوع للمشاركة في التدريبات والمناورات، ومنها مناورات حلف شمال الأطلسي الرئيسية "ستيدفاست ديفندر"، المقررة في الربيع المقبل.وتأتي الخطوة وسط مخاوف أوروبية من التهديد الروسي، في أعقاب اندلاع الحرب بين وأوكرانيا عام 2022.