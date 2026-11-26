أعلنت أوكرانيا
، الخميس، أنها تسلمت 250 جثة قالت روسيا
إنها تعود لجنود أوكرانيين، فيما أعلنت موسكو
أنها استعادت 22 جثة في المقابل، بينما اندلع حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة.
وتشكل عمليات تبادل أسرى الحرب وجثث المقاتلين الذين قضوا على جانبي خط الجبهة
إحدى النتائج الملموسة النادرة للمحادثات بين الطرفين المتحاربين منذ بدء الغزو
الروسي في العام 2022.
وقالت الهيئة الأوكرانية
المسؤولة عن شؤون أسرى الحرب عبر تليغرام
"في إطار جهود استعادة الجثامين، أعيدت إلى أوكرانيا جثث 250 شخصا يقول الجانب الروسي إنهم عسكريون أوكرانيون".
وأضافت أن المحققين والخبراء "سيتخذون كل التدابير اللازمة لتحديد هويات أصحاب الجثث المستعادة".
وسبق أن اتهمت كييف
روسيا بتسليمها جثث جنود روس على أنها لأوكرانيين قتلوا على الجبهة.