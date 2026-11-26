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أعلنت ، الخميس، أنها تسلمت 250 جثة قالت إنها تعود لجنود أوكرانيين، فيما أعلنت أنها استعادت 22 جثة في المقابل، بينما اندلع حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة.وتشكل عمليات تبادل أسرى الحرب وجثث المقاتلين الذين قضوا على جانبي خط إحدى النتائج الملموسة النادرة للمحادثات بين الطرفين المتحاربين منذ بدء الروسي في العام 2022.وقالت الهيئة المسؤولة عن شؤون أسرى الحرب عبر "في إطار جهود استعادة الجثامين، أعيدت إلى أوكرانيا جثث 250 شخصا يقول الجانب الروسي إنهم عسكريون أوكرانيون".وأضافت أن المحققين والخبراء "سيتخذون كل التدابير اللازمة لتحديد هويات أصحاب الجثث المستعادة".وسبق أن اتهمت روسيا بتسليمها جثث جنود روس على أنها لأوكرانيين قتلوا على الجبهة.