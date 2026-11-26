نفى مصدر فلسطيني رسمي صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود اتصالات سرية بين مسؤولين فلسطينيين ومقربين من آيزنكوت، المرشح لرئاسة الحكومة .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء "وفا" أنه "لم تجرِ أي اتصالات، لا مباشرة ولا عبر وسطاء، مع آيزنكوت أو أي من مساعديه أو المقربين منه في هذا الشأن".

ودعا المصدر إلى "توخي الدقة والمسؤولية في تداول مثل هذه الأنباء، وعدم ترويج معلومات غير صحيحة أو نسبة مواقف واتصالات إلى الجانب الفلسطيني من دون الاستناد إلى مصادر رسمية موثوقة".

.. آيزنكوت يستأنف مفاوضاته مع اليسار لتشكيل الحكومة

استأنف جادي آيزنكوت مفاوضاته مع حزب " " اليساري، وسط مساعٍ لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد انتخابات لم تمنح أياً من المعسكرين أغلبية برلمانية.

وفي وقت سابق من الخميس، نفى آيزنكوت تقارير إعلامية أفادت بأن ممثلين عنه يجرون محادثات مع مسؤولين يمثلون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مستقبل ، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ووفقاً للتقرير الإعلامي عن المحادثات المزعومة، الذي استند إلى مصدر لم يُذكر اسمه، أوضح ممثلو عباس أن أي ترتيبات تخص القطاع يجب أن تتم عبر السلطة الفلسطينية، من دون تهميشها. كما زعم المصدر أن آيزنكوت يرى أن خطة السلام الأميركية تمثل المسار الأكثر واقعية لنزع سلاح حركة .

وسارع آيزنكوت إلى نفي التقرير، مؤكداً عدم وجود أي اتصالات من هذا القبيل. وقال حزبه، في بيان: "انتشرت في الساعات الأخيرة تقارير كاذبة حول اتصالات ومناقشات بين ممثلين عن يشار ومسؤولين في السلطة الفلسطينية. ولإزالة أي شك: هذا محض افتراء".