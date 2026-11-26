كشف تقرير صادر عن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب أن السلطات كرّست استخدام التعذيب وسيلةً لانتزاع الاعترافات من المعتقلين ، مشيراً إلى توثيق بعض الانتهاكات في سجلات رسمية، ومنح موافقات مسبقة على استخدام أساليب تحقيق خاصة.

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وبحسب صحيفة "The Guardian" ، استند التقرير إلى دراسة 42 شكوى قدّمها فلسطينيون ضد محققي جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" خلال العقد الماضي.

وأظهرت النتائج أن 33 معتقلاً أدلوا باعترافات تحت التعذيب أو باستخدام وسائل تحقيق غير قانونية، فيما أدلى نحو 10% من المعتقلين بإفادات تدين أشخاصاً آخرين تحت وطأة التعذيب.

وشملت الانتهاكات التي وثّقها التقرير الحرمان من النوم والضرب والركل والتهديدات والعنف الجنسي، فضلاً عن إجبار المعتقلين على البقاء في وضعيات جسدية مؤلمة.

وحذّرت المديرة التنفيذية للجنة، ساري باشي، من أن المنظومة القانونية الإسرائيلية تسمح عملياً باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين، بصرف النظر عن مدى صحتها، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات في ظل التوجّه نحو تطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين.

ومن بين الحالات التي وثّقها التقرير، محامٍ فلسطيني اعتُقل في شباط 2019، وخضع للتحقيق لأكثر من 552 ساعة خلال 27 يوماً ونصف اليوم، بمعدل 20 ساعة يومياً، فيما استمرت إحدى جلسات التحقيق قرابة 48 ساعة متواصلة.

ورغم أن المحكمة الإسرائيلية حظرت عام 1999 الحرمان المتعمّد من النوم كوسيلة للتحقيق، أُدين المحامي استناداً إلى معلومات انتُزعت منه خلال تلك الفترة.

ولفت التقرير إلى تقديم أكثر من 1680 شكوى بشأن التعذيب خلال التحقيقات بين عامي 2001 و2024، من دون أن تؤدي أي منها إلى توجيه لائحة اتهام.

كما وثّق التقرير حالات استُخدمت فيها اعترافات كاذبة أمام المحاكم، بينها قضية معتقل فلسطيني أُفرج عنه بعدما أثبت محاميه عدم وجوده في مسرح الجريمة المنسوبة إليه.

واتهمت اللجنة السلطات الإسرائيلية بتوسيع نطاق الاستثناءات القانونية التي تتيح استخدام العنف خلال التحقيقات تحت ذريعة الضرورة الأمنية، رغم باتفاقية لمناهضة التعذيب.

في المقابل، رفضت الإسرائيلية نتائج التقرير، مؤكدة أن الشكاوى المقدّمة ضد المحققين تخضع للتدقيق، وأن بعضها أفضى إلى تحقيقات جنائية وإجراءات تأديبية.

وحذّرت اللجنة من أن الاعتماد على اعترافات منتزعة بالإكراه، بالتزامن مع تطبيق قانون الإعدام بحق فلسطينيين، قد يؤدي إلى أخطاء قضائية لا يمكن تداركها.

