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نفى المتحدث باسم القوات المسلحة ، أبو الفضل شكارجي، أن تكون هاجمت موقعاً "حيوياً" في ، مؤكداً عدم تنفيذ جيش الجمهورية الإسلامية أي عمليات هجومية أو عسكرية في المنطقة.وقال شكارجي إن هذه الاتهامات تشكل غطاء لمواصلة الأعمال التخريبية ومحاولات زيادة انعدام الأمن في المنطقة.وأشار إلى أن الاتهامات تأتي في ظل "دور الكيان والقوات الأميركية في استخدام أساليب "الراية الكاذبة"، وتنفيذ مغامرات إقليمية".ويأتي النفي الذي أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، في أعقاب إعلان عن مقتل اثنين من مواطنيها في هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف الكويت.