نفى المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية
، أبو الفضل شكارجي، أن تكون طهران
هاجمت موقعاً "حيوياً" في الكويت
، مؤكداً عدم تنفيذ جيش الجمهورية الإسلامية أي عمليات هجومية أو عسكرية في المنطقة.
وقال شكارجي إن هذه الاتهامات تشكل غطاء لمواصلة الأعمال التخريبية ومحاولات زيادة انعدام الأمن في المنطقة.
وأشار إلى أن الاتهامات تأتي في ظل "دور الكيان الصهيوني
والقوات الأميركية في استخدام أساليب "الراية الكاذبة"، وتنفيذ مغامرات إقليمية".
ويأتي النفي الإيراني
الذي أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، في أعقاب إعلان إيطاليا
عن مقتل اثنين من مواطنيها في هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف الكويت.