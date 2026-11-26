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أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الخميس، أنه طالب نظيره الروسي ، خلال لقائهما الأسبوع الماضي في ، بوقف العمليات العسكرية الروسية في أنحاء ، أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب في .وقال ، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إنه يرى فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية بين وكييف، مشيراً إلى مقتل آلاف الأشخاص شهرياً، واصفاً الحرب بأنها "حمام دم".ولم يحدّد ترامب طبيعة العمليات التي طالب بوقفها خارج أوكرانيا، علماً أن بولندا اتهمت موسكو، هذا الأسبوع، بانتهاك مجالها الجوي عمداً، فيما ربطت إستونيا هجوماً بإضرام النار بالاستخبارات العسكرية الروسية.وكان ترامب قد التقى بوتين الأسبوع الماضي في مدينة شنتشن ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، كما شارك في اجتماع ثلاثي ضمّ الرئيس الصيني شي جين بينغ.