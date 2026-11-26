أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، اليوم الخميس، أنه طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين
، خلال لقائهما الأسبوع الماضي في الصين
، بوقف العمليات العسكرية الروسية في أنحاء أوروبا
، أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب في أوكرانيا
.
وقال ترامب
، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إنه يرى فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية بين موسكو
وكييف، مشيراً إلى مقتل آلاف الأشخاص شهرياً، واصفاً الحرب بأنها "حمام دم".
ولم يحدّد ترامب طبيعة العمليات التي طالب بوتين
بوقفها خارج أوكرانيا، علماً أن بولندا اتهمت موسكو، هذا الأسبوع، بانتهاك مجالها الجوي عمداً، فيما ربطت إستونيا هجوماً بإضرام النار بالاستخبارات العسكرية الروسية.
وكان ترامب قد التقى بوتين الأسبوع الماضي في مدينة شنتشن الصينية
، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، كما شارك في اجتماع ثلاثي ضمّ الرئيس الصيني شي جين بينغ.