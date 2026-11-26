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أعلنت ، اليوم الخميس، أن الوزير يشار غولر سيزور الأسبوع المقبل، لبحث مساعي أنقرة لرفع الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية.ومن المقرر أن يلتقي غولر نظيره الأميركي بيت هيغسيث في ، خلال زيارة رسمية تمتد من 30 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول المقبل.وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على عام 2020، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، كما استبعدتها من برنامج مقاتلات "إف-35"، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية وصول إلى معلومات بشأن قدرات المقاتلة.وتسعى أنقرة أيضاً إلى استكمال صفقة شراء مقاتلات "إف-16" الأميركية.