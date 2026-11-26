أعلنت وزارة الدفاع التركية
، اليوم الخميس، أن الوزير يشار غولر سيزور الولايات المتحدة
الأسبوع المقبل، لبحث مساعي أنقرة لرفع العقوبات
الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية.
ومن المقرر أن يلتقي غولر نظيره الأميركي بيت هيغسيث في واشنطن
، خلال زيارة رسمية تمتد من 30 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول المقبل.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على تركيا
عام 2020، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، كما استبعدتها من برنامج مقاتلات "إف-35"، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية وصول روسيا
إلى معلومات بشأن قدرات المقاتلة.
وتسعى أنقرة أيضاً إلى استكمال صفقة شراء مقاتلات "إف-16" الأميركية.