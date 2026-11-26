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أعلنت قيادة قوات الحدود ، الخميس، إغلاق منفذين حدوديين مع وإيران، كانا يخضعان لإدارة ، من دون أسباب القرار أو مدة سريانه.وأوضح قائد قوات الحدود، الفريق محمد عبد الوهاب السعيدي، أن القرار شمل منفذ الحدودي مع سوريا، شمالي ربيعة، ومنفذ سرتك بشته مع في محافظة حلبجة.ونقل مصدر محلي أن قرار الإغلاق صدر عن السلطات في ، مشيراً إلى احتمال إغلاق منفذ شوشمي الحدودي مع إيران خلال الأيام المقبلة، من دون صدور تأكيد رسمي بهذا الشأن.ولم تعلن السلطات العراقية عن موعد إعادة فتح المنفذين أو الترتيبات البديلة لحركة العبور.