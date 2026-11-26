أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية
، الخميس، إغلاق منفذين حدوديين مع سوريا
وإيران، كانا يخضعان لإدارة إقليم كردستان
، من دون الكشف عن
أسباب القرار أو مدة سريانه.
وأوضح قائد قوات الحدود، الفريق محمد عبد الوهاب السعيدي، أن القرار شمل منفذ الوليد
الحدودي مع سوريا، شمالي ربيعة، ومنفذ سرتك بشته مع إيران
في محافظة حلبجة.
ونقل مصدر محلي أن قرار الإغلاق صدر عن السلطات في بغداد
، مشيراً إلى احتمال إغلاق منفذ شوشمي الحدودي مع إيران خلال الأيام المقبلة، من دون صدور تأكيد رسمي بهذا الشأن.
ولم تعلن السلطات العراقية عن موعد إعادة فتح المنفذين أو الترتيبات البديلة لحركة العبور.