أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" تعرضه لهجوم إلكتروني، أسفر عن سرقة معلومات شخصية ووثائق متعلقة بالهجرة وسجلات مالية، بحسب تقارير صحافية.
وأوضح متحدث باسم "فيفا" أن مجموعة من القراصنة انتحلت صفة موظفين للوصول إلى أنظمة الاتحاد الدولي
قبل الاستيلاء على الملفات الحساسة.
وبحسب التقارير، سُرق ما يزيد على 12 غيغابايت من البيانات، فيما نشرت مجموعة من القراصنة، الأسبوع الماضي، صورة لوثائق تابعة لفيفا عبر منصة "إكس"، معلنة مسؤوليتها عن عملية السرقة، ومشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى البيانات عبر بوابة تطبيقات "مايكروسوفت" الخاصة بالاتحاد الدولي.
وقال متحدث باسم فيفا: يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم
أنه تعرض لهجوم إلكتروني إجرامي أسفر عن وصول غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية والمعلومات المتعلقة بأعماله.
وأضاف: يعمل فيفا بشكل وثيق مع السلطات المعنية، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون. ويدين فيفا بأشد العبارات الحصول على المعلومات ونشرها بصورة غير قانونية، ولا سيما البيانات الشخصية.
وأردف: تشكل مثل هذه الأفعال انتهاكاً خطيراً وغير مقبول للخصوصية، وقد تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للأشخاص المعنيين.
وبحسب موقع "ذا أتلتيك"، فإن القراصنة الذين انتحلوا صفة موظفين تمكنوا من سرقة وثائق متعلقة بالهجرة وأخرى مالية وشخصية، لكن الملفات المسروقة لم تشمل مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FFE)، الذي كان يهدف إلى إتاحة حصة للمستثمرين من القطاع الخاص في شركة تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات فيفا، بما فيها كأس العالم
، قبل التخلي عنه.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القراصنة قد استولوا على ملفات تتعلق برئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو شخصياً.
وبات فيفا أحدث هيئة كروية تتعرض لهجوم إلكتروني، بعدما استُهدفت رابطة الدوري الإسباني
في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولا تزال الشرطة الإسبانية
تحقق في الواقعة، فيما أكدت رابطة الدوري أن فرقها الأمنية تمكنت من تحديد مصدر الهجوم ومنع المخترق من سرقة المزيد من البيانات.