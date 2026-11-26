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وأوضح متحدث باسم "فيفا" أن مجموعة من القراصنة انتحلت صفة موظفين للوصول إلى أنظمة قبل الاستيلاء على الملفات الحساسة.



وبحسب التقارير، سُرق ما يزيد على 12 غيغابايت من البيانات، فيما نشرت مجموعة من القراصنة، الأسبوع الماضي، صورة لوثائق تابعة لفيفا عبر منصة "إكس"، معلنة مسؤوليتها عن عملية السرقة، ومشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى البيانات عبر بوابة تطبيقات "مايكروسوفت" الخاصة بالاتحاد الدولي. أكد "فيفا" تعرضه لهجوم إلكتروني، أسفر عن سرقة معلومات شخصية ووثائق متعلقة بالهجرة وسجلات مالية، بحسب تقارير صحافية.وأوضح متحدث باسم "فيفا" أن مجموعة من القراصنة انتحلت صفة موظفين للوصول إلى أنظمة قبل الاستيلاء على الملفات الحساسة.وبحسب التقارير، سُرق ما يزيد على 12 غيغابايت من البيانات، فيما نشرت مجموعة من القراصنة، الأسبوع الماضي، صورة لوثائق تابعة لفيفا عبر منصة "إكس"، معلنة مسؤوليتها عن عملية السرقة، ومشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى البيانات عبر بوابة تطبيقات "مايكروسوفت" الخاصة بالاتحاد الدولي.

وقال متحدث باسم فيفا: يؤكد الاتحاد الدولي أنه تعرض لهجوم إلكتروني إجرامي أسفر عن وصول غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية والمعلومات المتعلقة بأعماله.



وأضاف: يعمل فيفا بشكل وثيق مع السلطات المعنية، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون. ويدين فيفا بأشد العبارات الحصول على المعلومات ونشرها بصورة غير قانونية، ولا سيما البيانات الشخصية.



وأردف: تشكل مثل هذه الأفعال انتهاكاً خطيراً وغير مقبول للخصوصية، وقد تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للأشخاص المعنيين.