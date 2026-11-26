أعلنت الاستخبارات العسكرية ، أن الزعيم الكوري كيم جونغ أون اتخذ شخصياً قراراً بتعليق جزء من الدعم العسكري المقدم إلى بصورة مؤقتة، في خطوة تعكس توتراً متزايداً في العلاقات بين وبيونغ يانغ.وبحسب بيان المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية (HUR)، تشمل الإجراءات تعليق توريد الصواريخ الباليستية من طراز “KN-23” إلى روسيا، ووقف إرسال الدفعة التالية من ذخائر المدفعية، فضلاً عن حظر استخدام الطائرات العسكرية الروسية للنقل للمجال الجوي لكوريا الشمالية.

وأضافت الاستخبارات الأوكرانية أن بيونغ يانغ تؤخر الاستجابة لطلب روسي يقضي بزيادة عدد القوات الكورية الشمالية الموجودة على الأراضي الروسية من نحو 8,500 جندي إلى 50 ألفاً.وأرجعت الاستخبارات الأوكرانية التوتر إلى تصريحات أدلى بها نائب أندريه رودنكو في أكتوبر الماضي، تحدث فيها عن استعداد موسكو للمساعدة في تهدئة التوتر بين الكوريتين، وهو ما أثار استياء بيونغ يانغ.ووفقاً للرواية الأوكرانية، طالبت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي موسكو بتوضيح موقفها من كوريا الجنوبية، معتبرة أن التصريحات الروسية لا تتسق مع طبيعة اتفاقيات التحالف بين البلدين، قبل إعلان التعليق المؤقت للدعم العسكري.وفي سياق متصل، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن التعاون العسكري بين البلدين يواجه مشكلات إضافية، تشمل ضعف التنسيق العملياتي، والحواجز اللغوية ونقص المترجمين، فضلاً عن قصور الدعم اللوجستي الكوري الشمالي، وما وصفته بالاستهانة الروسية بالعسكريين الكوريين الشماليين.