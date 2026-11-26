أعلنت استهداف قواتها منشأة نفطية ومطاراً عسكرياً داخل الأراضي الروسية، فيما شنّت هجوماً صاروخياً على العاصمة ، أسفر عن سقوط جرحى وأضرار مادية.



وقال الجيش الأوكراني إن قواته استهدفت محطة لضخ تابعة لشركة "ترانسنفت" في إقليم باشكورتوستان الروسي، مؤكداً إصابة خزانات للديزل والنفط الخام، إلى جانب استهداف مطار مارينوفكا العسكري في مقاطعة فولغوغراد.



في المقابل، شنّت القوات الروسية هجوماً بالصواريخ الباليستية على كييف، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتضرر مركز تجاري ومبانٍ ومنشآت أخرى.



وأعلنت الأوكرانية أن أطلقت 113 طائرة مسيّرة، إلى جانب عدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أو تحييد 87 مسيّرة.



وفي السياق، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير من استعداد روسيا لشنّ هجوم واسع جديد، لافتاً إلى أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى احتمال استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.



وأشار زيلينسكي إلى صعوبة الأوضاع في مدينتي دنيبرو وبافلوغراد، في ظل استمرار استهداف شبكة الكهرباء، مشدداً على ضرورة توفير صواريخ اعتراضية لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامز".



وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن موسكو سلّمت كييف جثامين 250 جندياً أوكرانياً، مقابل استعادة جثامين 22 جندياً روسياً.



كما أعلن المتحدث باسم ديميتري بيسكوف أن الجهات المعنية في البلدين تعمل على استكمال قوائم الأسرى، تمهيداً لتنفيذ عملية تبادل واسعة.

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