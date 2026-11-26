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أفاد تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، وترجمه " "، بأن شركات الطيران الأوروبية تستعد لموجة جديدة من الإفلاسات خلال الشتاء، مع استمرار ارتفاع أسعار وقود الطائرات نتيجة الحرب مع ، وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية على شركات تعاني من هوامش ربح محدودة.وفي أحدث التطورات، أوقفت شركة الطيران النرويجية منخفضة التكلفة "نورْس أتلانتيك" (Norse Atlantic)، التي توظف نحو ألف شخص، رحلاتها يوم الخميس، معلنة عزمها التقدم بطلب لإشهار إفلاسها في حال فشلها في تأمين تمويل طارئ. وكانت الشركة تبحث منذ الصيف عن مشترٍ أو شريك للاندماج.وجاء ذلك بعد أيام من تعليق شركتي الطيران الإسبانيتين "بلوس ألترا" (Plus Ultra) و"ألبا ستار" (AlbaStar) عملياتهما، فيما تقدمت "إير بالتيك" (AirBaltic) بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في أيلول، وقدمت "فولوتيا" (Volotea) طلباً لإجراءات ما قبل الإفلاس خلال الشهر نفسه.وبذلك، يُتوقع أن تصبح "نورْس" شركة الطيران الأوروبية الثانية عشرة التي تنهار أو تطلب الحماية من الإفلاس منذ اندلاع الصراع مع إيران في شباط، وارتفاع أسعار وقود الطائرات.وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي جيت" (easyJet) كينتون جارفس من انهيار المزيد من شركات الطيران الأوروبية قبل نهاية الشتاء، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود سيزيد الضغوط على الشركات الأضعف في السوق. وأضاف أن القطاع قد يشهد عمليات اندماج واستحواذ تقودها شركات كبرى، مثل "بريتيش إيرويز" و"لوفتهانزا"، إلى جانب خروج شركات أخرى من السوق.بدوره، توقع أندرو لوبنبرغ، محلل قطاع الطيران في بنك "باركليز"، أن تحذو شركات طيران صغيرة أخرى حذو "إير بالتيك"، محذراً من شتاء صعب ينتظر القطاع.وفي السياق نفسه، توقع الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير" مايكل أوليري تعثر منافسته المجرية "ويز إير" (Wizz Air) قبل الربيع، إلا أن رئيسها جوزيف فارادي أكد أن الشركة محمية من تقلبات أسعار بفضل عقود التحوط، وتتمتع بسيولة مالية كبيرة.وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران الكبرى باتت أقل استعداداً لإنقاذ منافسيها المتعثرين عبر الاستحواذ عليهم، مفضّلة انتظار إفلاس الشركات الصغيرة لشراء طائراتها بأسعار أقل، من دون تحمل أعباء دمج علاماتها التجارية وأنظمتها التشغيلية.مشكلات "نورْس" تتجاوز ارتفاع أسعار الوقودوأوضح التقرير أن مشكلات "نورْس أتلانتيك" بدأت قبل ارتفاع أسعار الوقود هذا العام، إذ واجه نموذجها القائم على تقديم رحلات طويلة المدى بأسعار منخفضة صعوبات في تحقيق الاستدامة.واعتبر محلل الطيران جون ستريكلاند أن تطبيق نموذج الطيران منخفض التكلفة على الرحلات الطويلة كان صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، على المدى .كذلك، رأى لوبنبرغ أن اعتماد الشركة على مقصورة اقتصادية كبيرة وأخرى صغيرة للدرجة الاقتصادية الممتازة لا يتناسب مع واقع السوق، الذي يشهد طلباً قوياً على المقاعد المميزة، في مقابل ضعف أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية.، حذّر روري بولاند، محرر قسم السفر في مؤسسة "ويتش؟" (Which?)، المسافرين من إلغاء رحلاتهم مع الشركة، مشيراً إلى أنها لم تعلن إفلاسها بعد، وأن الإلغاء قد يحرمهم من حقهم في استرداد الأموال.ارتفاع أسعار الوقود يفاقم الضغوطولفت التقرير إلى أن أسعار وقود الطائرات لا تزال مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، ما يزيد أعباء الشركات مع اقتراب الشتاء، الذي يشهد عادة ظروفاً تشغيلية أكثر صعوبة. ورغم أن عقود التحوط توفر حماية جزئية من تقلبات الأسعار، فإن الشركات تضطر إلى إبرام عقود جديدة بأسعار أعلى.التنفيذي لشركة "فين إير" (Finnair) الفنلندية توركا كوسستو إن الشركة غطّت 34 في المئة من احتياجاتها من الوقود للعام المقبل عبر عقود التحوط، مقارنة بـ44 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن هذه العقود حدّت من تعرضها لارتفاع الأسعار وتقلباتها.وفي إطار محاولاتها للحفاظ على عملياتها، تسعى "إير بالتيك" للحصول على ضمان حكومي بقيمة 175 مليون من لاتفيا، بالتزامن مع خفض الوظائف وتقليص أسطولها. أما "فولوتيا" الإسبانية، فتقلّص رحلاتها وأسطولها، فيما تواجه استحقاقات سداد قروض حصلت عليها خلال جائحة .وأشار ستريكلاند إلى أن شركات الطيران الوطنية الكبرى وشركات الطيران منخفضة التكلفة الكبيرة تتمتع بحماية أفضل، لكنها بدورها تقلّص رحلاتها على الخطوط غير المربحة لتفادي الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.