

Advertisement

وقال السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة قوات الحدود أغلقت معبر الوليد بين العراق وسوريا، الواقع شمالي ربيعة، وكذلك منفذ سرتك بشته بين العراق وإيران في محافظة حلبجة"، مبيناً أن "المنفذين كانا يداران من قبل إقليم كردستان". أعلن قائد قوات الحدود ، الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الخميس، إغلاق معبر الحدودي بين وسوريا، فضلاً عن منفذ سرتك بشته بين العراق وإيران.وقال السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة قوات الحدود أغلقت معبر الوليد بين العراق وسوريا، الواقع شمالي ربيعة، وكذلك منفذ سرتك بشته بين العراق وإيران في محافظة حلبجة"، مبيناً أن "المنفذين كانا يداران من قبل إقليم كردستان".

وأعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، في وقت سابق الخميس، المباشرة بتنفيذ توجيه القائد العام للقوات المسلحة بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية، فيما أكدت الوصول إلى نسب مثالية في ضبط الحدود العراقية لم تتحقق سابقا.



وقال قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة قوات الحدود نفذت إجراءات كبيرة لضبط الحدود العراقية تضمنت استخدام التقنيات والمراقبة الذكية وتطوير موارد القطعات واستعدادها القتالي، فضلا عن زيادة التنسيق مع دول الجوار، والحد بنسبة كبيرة من عمليات التسلل والتهريب وعبور العمالة باتجاه العراق".

وأضاف: "لدينا نسبة ضبط ممتازة لحدود العراق مع والأردن والسعودية والكويت وإيران، فضلا عن الدعم الكبير من الوزارة، الأمر الذي انعكس على استقرار العراق الداخلي".



وأوضح أن "مسؤولية 600 كيلومتر من حدود العراق مع سوريا تقع على عاتق قوات الحدود العراقية ولا توجد قوات تشاطر المسؤولية كما هو معمول به في باقي الدول"، مبينا أن "عمل قوات الحدود كبير وضمن تقنيات حديثة ودعم متواصل تمكنا من الوصول إلى نسب ملموسة للجميع".



يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بجملة من القرارات والإجراءات حول تهريب النفط في شركة نفط ، منها أن تتولى قيادة قوات الحدود غلق المعابر غير الرسمية ضمن الحدود الدوليةِ مع دولِ الجوارِ.