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حذّر الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي إيال حولتا من تداعيات توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى ، معتبراً أن الضربة التي لا تستهدف تفكيك القدرات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل قد تتحول إلى مقامرة استراتيجية لا تحقق أهدافها. كما شكّك في خلفيات التصعيد الإعلامي الإسرائيلي، متسائلاً عما إذا كانت الدعوات إلى التحرك العسكري مرتبطة باعتبارات سياسية داخلية.بحسب ما أوردته صحيفة معاريف الاسرائيلية، يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه تنفيذ ضربة عسكرية سريعة وقوية ضد إيران، وسط مخاوف إسرائيلية متزايدة من تطور البرنامج ، ولا سيما ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتحصين المنشآت المرتبطة به. وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع تصريحات يسرائيل كاتس عن تسارع تطوير قدرات إيرانية في هذا المجال، وهي تصريحات أثارت نقاشاً داخل الأوساط الأمنية والسياسية .وفي هذا السياق، وجّه الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي إيال حولتا انتقادات حادة لطريقة تناول احتمال شن هجوم جديد على إيران، معتبراً أن الملف بات جزءاً من سجال سياسي وإعلامي يتجاوز النقاش الأمني والعسكري. وأبدى استغرابه من تبادل الاتهامات بين المسؤولين والمعارضة بشأن توظيف الاعتبارات السياسية في هذا الملف، محذراً من أن التعامل مع تهديد استراتيجي بهذا الحجم لا يمكن أن يخضع لحسابات إعلامية أو سجالات داخلية.ورأى حولتا أن الخطر الأساسي يكمن في تنفيذ ضربة لا تصيب القدرات التي تشكل جوهر التهديد الإيراني، بل تقتصر على استهداف بنى تحتية أو مواقع عسكرية وشخصيات قيادية. وحذّر من أن قد تعلن تحقيق إنجاز عسكري، فيما تبقى القدرات الأكثر خطورة بمنأى عن الاستهداف، الأمر الذي قد يدفع طهران إلى تسريع جهودها لتطويرها وتعزيزها.ولفت إلى أن أي تحرك عسكري ينبغي أن يستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأن تكون أهدافه محددة وقابلة للتحقيق، مشدداً على ضرورة فهم طبيعة الأنشطة ومواقعها وتوقيت تطورها، بدلاً من كشف تفاصيل التهديدات في الإعلام. كما تساءل عن جدوى التصريحات العلنية التي تتحدث عن قدرات إيرانية حساسة، في وقت يفترض أن تتركز الجهود على جمع المعلومات وتحديد الخيارات العملياتية.وربط حولتا نجاح أي ضربة بقدرتها على إحداث تراجع فعلي في الإمكانات الإيرانية المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، معتبراً أن استهداف البنى التحتية أو إلحاق أضرار إضافية بالقدرات العسكرية التقليدية لا يضمن معالجة المشكلة الأساسية. وأضاف أن توقيت الضربة يصبح موضع تساؤل إذا كانت إسرائيل تحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد لعملية تحقق أهدافها الفعلية.وفي مقاربته للمسار الأميركي، اعتبر حولتا أن الضغوط الاقتصادية والدولية التي تمارسها إدارة الرئيس على طهران تحقق تأثيراً، محذراً من الرهان على اغتيال مسؤولين إيرانيين كبار باعتباره وسيلة لدفع إيران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات. وأشار إلى أن هذا الرهان سبق أن طُرح في مواجهات سابقة من دون أن يؤدي إلى النتائج السياسية المرجوة.وخلص إلى أن حسابات لا تتطابق بالضرورة مع حسابات تل أبيب، إذ قد ترى الإدارة الأميركية أن استهداف قيادات في الحرس الثوري يمكن أن يساهم في تحسين شروط التفاوض، فيما ينبغي لإسرائيل، وفق رأيه، أن تركز على منع إيران من امتلاك القدرات التي تتيح لها تطوير منظومات أسلحة تهدد أمنها.