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تتجه إلى توسيع نطاق التعبئة العسكرية والأمنية، عبر إنشاء مراكز متخصصة لتدريب النساء وإشراك المؤسسات المدنية في برامج يشرف عليها ، وسط مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية مع وإسرائيل.وكشف في ، حسن حسن زاده، عن خطة لإنشاء مراكز تدريب خاصة بالنساء، بالتنسيق مع بلدية العاصمة، تتضمن مرافق لرعاية الأطفال، بما يتيح للأمهات المشاركة المنتظمة في التدريبات العسكرية.وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، تشمل الخطة تجهيز مراكز إضافية تابعة لقوات الباسيج وتنظيم دورات تدريبية متقدمة، في إطار توسيع منظومة التعبئة العسكرية.ويأتي الإعلان بعدما افتتح الحرس الثوري، في العاشر من تشرين الثاني الجاري، مركزاً للتدريب العسكري النسائي في ميدان آزادي بطهران، يقدم برامج تشمل التدريب العسكري والإغاثة والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ.وأعلن مسؤولون إيرانيون أن النساء يشكلن نحو نصف المسجلين في حملة التعبئة الشعبية التي أطلقتها السلطات في آذار الماضي تحت اسم "جان فدا"، والتي استقطبت نحو 33 مليون شخص، وفق أرقام رسمية لم تخضع للتحقق المستقل.ولا تقتصر أهداف التعبئة على مواجهة التهديدات الخارجية، إذ يسعى الحرس الثوري أيضاً إلى تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتوسيع حضور قوات الباسيج في الأحياء والقطاعات الاجتماعية والمهنية.وفي هذا السياق، رأى الباحث الأمني والاستراتيجي عامر السبايلة، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن توسيع برامج التعبئة يأتي في ظل مخاوف القيادة من تزامن الضغوط العسكرية الخارجية مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية.واعتبر أن تعزيز قدرات الباسيج وتوسيع شبكاته المحلية يندرجان ضمن مساعي السلطات لاستباق الاحتجاجات المحتملة، فيما يتيح استقطاب النساء للحرس الثوري توسيع حضوره داخل المجتمع والاستفادة من قدرات بشرية إضافية خلال الأزمات.