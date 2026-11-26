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سترجئ الأميركية إعلان نتائج المراجعة المرتقبة بشأن وجودها العسكري في والتي ينتظرها (ناتو)، إلى العام المقبل على الأرجح، وفق ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل الخميس.وكان مساعد الأميركي إلبريدج كولبي أعلن في 17 تشرين الثاني أن نتائج مراجعة "انتشار القوات" الأميركية في أوروبا، وهو المصطلح المعتمد في حلف شمال لوصف الوجود العسكري، ستُرفع إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث بحلول الأول من ديسمبر.وأكد آخر في بروكسل أن "الإعلان عن نتائج مراجعة انتشار القوات سيُرجأ على الأرجح إلى العام المقبل".وتترقب بروكسل هذه الإعلانات بفارغ الصبر، في وقت تبدي دول أوروبية عدة قلقها من احتمال خفض الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بشكل كبير، بما قد ينعكس سلبا على قدرة حلف شمال الأطلسي على ردع التهديد الروسي.واستبعدت الولايات المتحدة هذا الاحتمال مرارا. وكان كولبي أكد في أواخر أن بلاده "شددت باستمرار على أنها ستبقى ملتزمة تجاه أوروبا".