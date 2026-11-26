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هؤلاء ليسوا جنوداً تقليديين، بل أعضاء وحدة تطوعية تُعرف باسم "ذئاب البراري" (Степові вовки)، تضم رجالاً رفض الجيش الأوكراني تجنيدهم في بداية الحرب مع في شباط 2022، بسبب تجاوزهم الحد الرسمي البالغ 60 عاماً، حسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة " تايمز". في مرآب مظلم بمنطقة زابوريجيا جنوب شرقي ، ينهمك رجال تجاوز معظمهم الستين من أعمارهم في إصلاح صواريخ "غراد" التالفة. بشعرهم الأبيض وتجاعيد وجوههم، ينحنون فوق الصواريخ مستخدمين نظارات القراءة، ويعملون بعناية على إصلاح الصمامات والمكونات، قبل تثبيتها على راجمات صواريخ صغيرة محمولة على شاحنات "بيك أب"، لإعادتها إلى ساحة المعركة.هؤلاء ليسوا جنوداً تقليديين، بل أعضاء وحدة تطوعية تُعرف باسم "ذئاب البراري" (Степові вовки)، تضم رجالاً رفض الجيش الأوكراني تجنيدهم في بداية الحرب مع في شباط 2022، بسبب تجاوزهم الحد الرسمي البالغ 60 عاماً، حسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة " تايمز".

من رفض التجنيد إلى تأسيس وحدة قتالية

أسس الوحدة أولكسندر تاران، المعروف بلقب "الجد" المولود عام 1957 في معسكر عمل سوفييتي بشرق روسيا، حيث كان والداه الأوكرانيان يقضيان حكماً بالسجن المؤبد بتهمة "أعداء الشعب".



يمتلك تاران خبرة عسكرية سابقة، إذ شارك في حرب دونباس عام 2014 ضمن كتيبة "دونباس" التطوعية، وأصيب خلال معركة إيلوفايسك. وفي عام 2017، أسس مركزاً تدريبياً للشباب الوطنيين والمحاربين القدامى.



ومع اندلاع الحرب في 2022، حاول العودة إلى ، لكنه رُفض بسبب عمره، إذ كان يبلغ حينها 65 عاماً. عندها قرر جمع رجال آخرين واجهوا الرفض نفسه، وانطلقوا في تشكيل مجموعتهم الخاصة، مرددين: "إذا لم يقبلونا رسمياً، سنفعل ذلك بشكل غير رسمي".



"رواد" لا متقاعدون

يصف أفراد الوحدة أنفسهم بأنهم "رواد" وليسوا متقاعدين. ويبلغ عددهم حالياً نحو 12 رجلاً، معظمهم تجاوزوا الستين، ويعملون بتوجيهات الميدانيين في الجيش النظامي والحرس الوطني الأوكراني.



وتتمثل إحدى أبرز مهامهم في إصلاح صواريخ "غراد" غير المنفجرة أو المتضررة، وهي مهمة تنطوي على مخاطر كبيرة، قبل إعادة تجهيزها وإطلاقها من راجمات متنقلة. أسس الوحدة أولكسندر تاران، المعروف بلقب "الجد" المولود عام 1957 في معسكر عمل سوفييتي بشرق روسيا، حيث كان والداه الأوكرانيان يقضيان حكماً بالسجن المؤبد بتهمة "أعداء الشعب".يمتلك تاران خبرة عسكرية سابقة، إذ شارك في حرب دونباس عام 2014 ضمن كتيبة "دونباس" التطوعية، وأصيب خلال معركة إيلوفايسك. وفي عام 2017، أسس مركزاً تدريبياً للشباب الوطنيين والمحاربين القدامى.ومع اندلاع الحرب في 2022، حاول العودة إلى ، لكنه رُفض بسبب عمره، إذ كان يبلغ حينها 65 عاماً. عندها قرر جمع رجال آخرين واجهوا الرفض نفسه، وانطلقوا في تشكيل مجموعتهم الخاصة، مرددين: "إذا لم يقبلونا رسمياً، سنفعل ذلك بشكل غير رسمي".يصف أفراد الوحدة أنفسهم بأنهم "رواد" وليسوا متقاعدين. ويبلغ عددهم حالياً نحو 12 رجلاً، معظمهم تجاوزوا الستين، ويعملون بتوجيهات الميدانيين في الجيش النظامي والحرس الوطني الأوكراني.وتتمثل إحدى أبرز مهامهم في إصلاح صواريخ "غراد" غير المنفجرة أو المتضررة، وهي مهمة تنطوي على مخاطر كبيرة، قبل إعادة تجهيزها وإطلاقها من راجمات متنقلة.

ويحصل أفراد الوحدة على الذخائر والدعم اللوجستي من القوات النظامية، فيما يعتمد تمويل نشاطهم بصورة أساسية على معاشاتهم التقاعدية والتبرعات.



وخلال سنوات الحرب، تنقل أفراد المجموعة بين مناطق عدة، من ميليتوبول وفاسيليفكا وكاميانسكي إلى دونيتسك وخاركيف وخيرسون، قبل أن يستقر نشاطهم بصورة أساسية في منطقة زابوريجيا.



ويقول تاران: "لا يمكن لأحد أن يمنعني، في أي عمر، من الدفاع عن بلدي وأرضي وعائلتي".



ولا يقتصر دافع هؤلاء الرجال على مواجهة القوات الروسية، إذ يقول بعضهم إنهم يقاتلون حتى لا يضطر أحفادهم إلى العيش تحت الحكم الروسي، كما عاشوا هم في الحقبة السوفييتية.



ومن بين قصص الوحدة، حكاية أرسن، البالغ من العمر 66 عاماً، والذي كان يعمل لحاماً متخصصاً في صناعة الغلايات بمدينة خاركيف.



انضم ابنه إلى الجيش الأوكراني عام 2024، لكنه فُقد بعد ستة أشهر من القتال. ومنذ ذلك الحين، أصبح والده يرى مشاركته في الحرب امتداداً لمعركة ابنه، قائلاً: "لقد قاتل من أجلي، والآن أقاتل من أجله. لا خيار آخر".