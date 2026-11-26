قال رئيس الوزراء علي الزيدي، إن الجيش سينتشر على حدود ، وليس داخل مدنه، مؤكداً أن الحكومة تتفهم خصوصية الإقليم، فيما اتهم جهات لم يسمها بمحاولة زج المواطنين في أزمة تهريب لحماية مصالحها ونفوذها.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله ممثلي الكتل الكردستانية الـ3 المتحالفة في مجلس النواب، وهم رئيس كتلة " الموقف الوطني" ريبوار كريم، ورئيس كتلة "الاتحاد الكردستاني" مثنى أمين نادر، ورئيس كتلة "العدل الإسلامية" أحمد حمه رشيد، والوفد المرافق لهم، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تضافر جهود والوطنية لتعزيز الاستقرار ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التنموية والخدمية.

وذكر الزيدي أن "هناك من يريد زج أبناء شعبنا في أزمة تهريب النفط من أجل حماية نفوذه وأمواله وحساباته الخاصة من الملاحقة القانونية"، مضيفاً أن إيرادات الإقليم "تذهب إلى جماعات معينة، ولا توزع على الشعب العراقي"، بحسب البيان.

وأكد أن الحكومة لن تقبل استمرار الثغرات على حدود البلاد، مؤكداً أن الجيش العراقي، الذي يضم جميع المكونات، "سيتواجد على الحدود وليس داخل المدن".

وشدد الزيدي على أن الحكومة "تتفهم خصوصية الإقليم الذي تشكل بنضال الشعب الكردي وتضحياته".

وشدد على أن حكومته ماضية في تنفيذ برنامجها القائم على حفظ الأمن وإنفاذ سلطة الدولة والقانون في جميع أنحاء ، استناداً إلى صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وأوضح أنه "لا تراجع" عن خطط حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وملاحقة عمليات التهريب وحماية الثروات الوطنية.