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يبرز اسم الجنرال السابق يائير غولان كمرشح لتولي وزارة الأمن القومي خلفاً لإيتمار بن غفير، في حال نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومته. ولا تقتصر أهمية هذا الترشيح على انتقال شخصية عسكرية إلى موقع سياسي وأمني، بل ترتبط أيضاً بتاريخ غولان مع ، حيث أمضى سنوات من مسيرته العسكرية على الشمالية.وُلد غولان عام 1962، والتحق بالجيش الإسرائيلي عام 1980 ضمن لواء المظليين. وشارك في اجتياح لبنان عام 1982، وكان في العشرين من عمره تقريباً، قبل أن يواصل خدمته العسكرية في الجنوب خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي.وخلال مسيرته، تولى قيادة الكتيبة 890 للمظليين، ثم شغل بين عامي 1996 و1997 منصب قائد اللواء الشرقي في منطقة الشريط الحدودي، وأصيب خلال مواجهة مع مقاتلي .كما قاد الفرقة 91، المعروفة بفرقة الجليل والمسؤولة عن الجبهة الشمالية، بين عامي 2003 و2005، أي قبل حرب تموز 2006 بعام واحد. وكان قد حذّر آنذاك من احتمال اندلاع مواجهة واسعة مع حزب الله، لكنه لم يكن قائد الفرقة خلال الحرب، إذ كان غال هيرش يتولى هذا المنصب.وفي عام 2011، تولى قيادة المنطقة الشمالية، قبل تعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة عام 2014، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2018.ومن أبرز مواقفه بشأن لبنان وصفه الوجود العسكري الإسرائيلي فيه بأنه «قصة فشل»، معتبراً أن استمرار في البقاء داخل الأراضي كان خطأ استراتيجياً، رغم الإنجازات العسكرية التي حققتها في بداية اجتياح 1982.انتقل غولان إلى السياسة عام 2019، وتدرج في قيادة أحزاب يسارية إسرائيلية، وصولاً إلى قيادة حزب «الديمقراطيون». ويُعرف بمواقفه لإيتمار بن غفير، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة الشرطة والأمن الداخلي.ويكتسب ترشيحه أهمية إضافية من خلفيته العسكرية وخبرته المباشرة في الجبهة اللبنانية، لكن توليه وزارة الأمن القومي لا يعني إشرافه على الجيش أو رسم السياسة العسكرية تجاه لبنان، إذ تتركز صلاحيات الوزارة على الشرطة والأمن الداخلي.