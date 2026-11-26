أكد الرئيس الأميركي ، أنه يود أن يرى الرئيس الروسي يتراجع عن "كل أشكال العدوان العسكري ضد الأراضي في أنحاء "، معرباً عن أمله في أن يقود ذلك إلى التوصل سريعاً إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا.

وأضاف ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه ناقش هذا الأمر مطولاً مع بوتين خلال محادثاتهما في ، قائلاً: "أعتقد حقاً أن هناك احتمالاً قوياً لذلك. آلاف الأشخاص يُقتلون كل شهر، إنها حمام دم كامل".

وأشار إلى أنه أطلع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته على محادثاته مع بوتين خلال اجتماع عقده، الأربعاء، في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا.

وأوضح ترامب إن اجتماعه مع روته تناول بصورة رئيسية الحرب الروسية في والصراع في ، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالأمن والدفاع.

وفي بيان مشترك نشره ترامب، قال الجانبان إنهما ناقشا "بشكل موسع" أهمية تجنب روسيا وأوكرانيا أي خطوات، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، من شأنها توسيع نطاق الحرب، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية في أسرع وقت ممكن.

كما تناول الاجتماع الإنفاق الدفاعي والاستثمارات في الصناعية العسكرية في ودول "الناتو".

وذكر ترامب أنه أطلع روته على تقدم شركات الدفاع الأميركية في إنشاء أكثر من 20 منشأة جديدة لإنتاج منظومات وأسلحة تشمل صواريخ "باتريوت" وأنظمة "ثاد" وصواريخ "توماهوك"، إلى جانب أسلحة هجومية ودفاعية جديدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تنتج حالياً كميات كبيرة من المعدات والذخائر العسكرية، قائلاً إن مخزوناتها "ستمتلئ قريباً"، وإن حلفاء وشركاءها سيستفيدون من زيادة الإنتاج.