قال الأوكراني أندريه سيبيها، الخميس، إن بلاده "لا تقبل بأن تكون طرفاً في أي صراع، أو ساحة لنقل المواجهات إليها أو إلى أي منطقة أخرى"، مشدداً على دعم بلاده للسلام والاستقرار في منطقة .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المكلف بتسيير شؤون والتعاون الدولي بحكومة في ، الطاهر الباعور، مساء الخميس، تناول العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، حسبما أفاد مكتب الإعلام بالخارجية الليبية.

وأعرب الوزير الأوكراني عن تعازيه إلى الشعب في ضحايا الحادث الذي وقع بميناء بنغازي، مؤكداً احترام بلاده لسيادة دولة ليبيا ووحدتها واستقلالها، ومشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وما تشهده من تعاون وتطور مستمرين.وفي السياق نفسه، أشار سيبيها إلى الظروف الراهنة التي تمر بها ، وما تفرضه من تحديات قد تؤثر في مسار بعض الأحداث وتطوراتها.وفي ختام الاتصال، أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتعرض ميناء بنغازي ومحيطه الأحد الماضي لهجمات بحرية مفاجئة من زوارق انقضاضية أوكرانية مسيرة دمرت سفينتين روسيتين، ما أسفر عن مقتل اثنين من منتسبي البحرية الليبية ووقوع جرحى، في حين لم ترد أنباء مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية والمادية الروسية في هذا الهجوم.