أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية، كاشفاً عن تدمير 50 هدفاً عسكرياً بمحافظات صنعاء والحديدة وصعدة، الخميس.

وأفاد التحالف بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الحديدة استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتدائها على مصفاة جازان، الخميس.

وكان المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن المالكي، أعلن، في وقت سابق، تعرُّض مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان لاعتداء من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة أن المصفاة تعرَّضت لاعتداء بمقذوف جوي مُعادٍ، نتج عنه نشوب حريق جرى التعامل معه، مُعلِناً توقفاً مؤقتاً لبعض العمليات التشغيلية.

وأضاف المصدر أنه، وفقاً للمعلومات الأولية، نتج عن الاعتداء وفاة عامل نيبالي، وعدة إصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة، مبيناً أنه يجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاعتداء، مؤكداً أن العمل جارٍ على استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واعترضت الدفاعات الجوية ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ، وطائرتين مسيَّرتين في المنطقة الشرقية.

كانت الدفاعات الجوية قد اعترضت ودمَّرت، يوم الأربعاء، 8 طائرات مسيَّرة؛ بينها 3 في الشرقية، و4 بمحافظة رأس تنورة، ما أدى إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض، دون وجود إصابات، وفق التقييم الأولي.

وأضاف اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم «التحالف»، أن المسيَّرة الثامنة جرى اعتراضها وتدميرها في محيط ميناء جدة الإسلامي، الأربعاء، مؤكداً عدم وجود إصابات بين المدنيين جراء سقوط شظايا الاعتراض.

وأشار اللواء المالكي إلى سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية على ميناء جازان، الأربعاء، ما أدى إلى أضرار طفيفة، دون تسجيل إصابات بين المدنيين، منوهاً بأن العمل جارٍ على تحديد نوعه.

وذكر المتحدث باسم «التحالف» أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر صاروخ طوَّاف «كروز» أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الغربية، الأربعاء.