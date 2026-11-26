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وأوضح وكيل للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، الذي يزور اليمن حالياً، أنه استمع خلال اجتماعات عقدها في عدن مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية إلى إحاطات بشأن الوضع الإنساني في المحافظة وحجم الاحتياجات والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي.



وبحث المسؤول الأممي مع محافظ تعز نبيل شمسان، عبر الاتصال المرئي، مستجدات الوضع الإنساني في المحافظة وتداعيات الحصار المفروض على المدينة. كشف مسؤول أممي رفيع، الخميس، عن تنسيق جاري لتسيير قافلة مساعدات أممية غذائية ودوائية إلى مدينة تعز ، التي تفرض عليها ميليشيا حصاراً خانقاً، وذلك بهدف إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة السكان.وأوضح وكيل للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، الذي يزور اليمن حالياً، أنه استمع خلال اجتماعات عقدها في عدن مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية إلى إحاطات بشأن الوضع الإنساني في المحافظة وحجم الاحتياجات والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي.وبحث المسؤول الأممي مع محافظ تعز نبيل شمسان، عبر الاتصال المرئي، مستجدات الوضع الإنساني في المحافظة وتداعيات الحصار المفروض على المدينة.

وأطلع محافظ تعز المسؤول الأممي على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي، وإغلاق الطرق والمنافذ، وفرض قيود مشددة على دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، التي لا يُسمح بمرورها إلا بكميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليون و600 ألف نسمة، إلى جانب نحو 12 ألف أسرة نازحة داخل المدينة.



وأفاد بأن الحصار لم يعد مقتصراً على إغلاق الطرق ومنع تدفق السلع الأساسية، بل امتد ليشمل مختلف مقومات الحياة، متسبباً في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتهديد المخزون التمويني، فضلاً عن تفاقم أزمة الوقود وانعكاساتها على تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ومحطات المياه والصرف الصحي ووسائل النقل والخدمات العامة.



وحذر محافظ تعز من أن استمرار هذه القيود ينذر بتدهور الأوضاع الصحية والتغذوية، ويحد من وصول المرضى إلى الخدمات الطبية، ويضاعف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن والنازحون، فضلاً عن تعطيل العملية التعليمية والأنشطة الاقتصادية ومصادر دخل المواطنين، واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.