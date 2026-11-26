كشف مسؤول أممي رفيع، الخميس، عن تنسيق جاري لتسيير قافلة مساعدات أممية غذائية ودوائية إلى مدينة تعز اليمنية
، التي تفرض عليها ميليشيا الحوثي
حصاراً خانقاً، وذلك بهدف إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة السكان.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، الذي يزور اليمن حالياً، أنه استمع خلال اجتماعات عقدها في عدن مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية إلى إحاطات بشأن الوضع الإنساني في المحافظة وحجم الاحتياجات والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي.
وبحث المسؤول الأممي مع محافظ تعز نبيل شمسان، عبر الاتصال المرئي، مستجدات الوضع الإنساني في المحافظة وتداعيات الحصار المفروض على المدينة.
وأطلع محافظ تعز المسؤول الأممي على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي، وإغلاق الطرق والمنافذ، وفرض قيود مشددة على دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، التي لا يُسمح بمرورها إلا بكميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليون و600 ألف نسمة، إلى جانب نحو 12 ألف أسرة نازحة داخل المدينة.
وأفاد بأن الحصار لم يعد مقتصراً على إغلاق الطرق ومنع تدفق السلع الأساسية، بل امتد ليشمل مختلف مقومات الحياة، متسبباً في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتهديد المخزون التمويني، فضلاً عن تفاقم أزمة الوقود وانعكاساتها على تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ومحطات المياه والصرف الصحي ووسائل النقل والخدمات العامة.
وحذر محافظ تعز من أن استمرار هذه القيود ينذر بتدهور الأوضاع الصحية والتغذوية، ويحد من وصول المرضى إلى الخدمات الطبية، ويضاعف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن والنازحون، فضلاً عن تعطيل العملية التعليمية والأنشطة الاقتصادية ومصادر دخل المواطنين، واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وطالب محافظ تعز الأمم المتحدة
والمجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط لضمان فتح الطرقات دون قيد أو شرط، وإيجاد ممر إنساني آمن ومستدام يضمن تدفق المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية للسكان، بدلاً من الاكتفاء بالتدخلات الطارئة المحدودة.
من جانبه، أكد فليتشر أن التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في اليمن وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في محافظة تعز على وجه الخصوص يمثلان أولوية ضمن العمل الإنساني للأمم المتحدة.
وأوضح أن هناك تنسيقاً جارياً لتسيير قافلة مساعدات أممية غذائية ودوائية إلى مدينة تعز، بهدف إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة السكان.
وأضاف أنه سيعمل على تسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في تعز خلال لقاءاته مع الفاعلين الدوليين والشركاء المعنيين، وبحث سبل حشد التمويلات اللازمة وتعزيز الدعم الدولي
لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين السلطة المحلية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
والوكالات الأممية والمنظمات الدولية، بما يسرّع وصول المساعدات ويوسع التدخلات الإنسانية ويضمن وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.