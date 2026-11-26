قال ، إن وصل إلى مستوى جديد نوعياً من الاستقلالية، داعياً إلى تحديث الروسية للذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطور المتسارع لهذه التقنيات.

وأضاف ، خلال الـ11 "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي"، أن امتلاك أحدث أجيال الذكاء الاصطناعي لا يضمن التفوق التكنولوجي وحده، مشدداً على ضرورة تحقيق التناغم بين البشر والأنظمة المستقلة.

وأوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي في باتت تشارك في العلاقات الاجتماعية والتجارية، ما يسهم في نشوء اقتصاد قائم على هذه الأنظمة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات ديموغرافية خطيرة ونقصاً في الأيدي العاملة.

وأشار بوتين إلى أن نقص الطاقة وتعقيد مكونات الأنظمة يمثلان عائقين أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، موجهاً بتطوير محطات طاقة نووية كبيرة وصغيرة لتعزيز التقنيات المرتبطة به.

وقال إن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة، فيما يظل العائد عليها غير مضمون، داعياً البنوك إلى أخذ ذلك في الاعتبار. كما أشار إلى الارتفاع المستمر في تكلفة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المتقدمة.

وأكد أن روسيا تراهن على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أساسية ذات سيادة، وستواصل العمل عليها، مشدداً على ضرورة ألا تسمح باستخدام الابتكارات والتكنولوجيا ضد مصالحها.

وأضاف أن الحياة من دون تقنيات الذكاء الاصطناعي ستصبح "شبه مستحيلة"، وأن التكنولوجيا الحديثة لا تعرف حدوداً، ما يحتم على روسيا مواكبة تطورها.