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اتهم أحمد عطاف، الخميس، السلطات بإساءة معاملة موظف قنصلي جزائري موقوف منذ نيسان 2025، على خلفية اتهامه بالتورط في اختطاف المؤثر الجزائري المعروف باسم "أمير دي زاد" في .وقال عطاف، خلال مؤتمر صحافي، إن الموظف تعرض لمعاملة عنيفة أثناء توقيفه، إذ أُسقط أرضاً وكُبّلت يداه أمام المارة، منتقداً طريقة تعامل السلطات الفرنسية معه.وأشار إلى أن عملية التوقيف جاءت بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل إلى ، والتي هدفت إلى تخفيف التوتر بين البلدين.وكانت القضية قد فجّرت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، أدت إلى طرد متبادل لدبلوماسيين واستدعاء السفير الفرنسي، وفاقمت تدهور العلاقات الثنائية.وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً متزايداً منذ صيف 2024، على خلفية خلافات سياسية ودبلوماسية عدة، أبرزها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.