اتهم وزير الخارجية الجزائري
أحمد عطاف، الخميس، السلطات الفرنسية
بإساءة معاملة موظف قنصلي جزائري موقوف منذ نيسان 2025، على خلفية اتهامه بالتورط في اختطاف المؤثر الجزائري المعروف باسم "أمير دي زاد" في فرنسا
.
وقال عطاف، خلال مؤتمر صحافي، إن الموظف تعرض لمعاملة عنيفة أثناء توقيفه، إذ أُسقط أرضاً وكُبّلت يداه أمام المارة، منتقداً طريقة تعامل السلطات الفرنسية معه.
وأشار إلى أن عملية التوقيف جاءت بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
إلى الجزائر
، والتي هدفت إلى تخفيف التوتر بين البلدين.
وكانت القضية قد فجّرت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، أدت إلى طرد متبادل لدبلوماسيين واستدعاء السفير الفرنسي، وفاقمت تدهور العلاقات الثنائية.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً متزايداً منذ صيف 2024، على خلفية خلافات سياسية ودبلوماسية عدة، أبرزها دعم باريس
خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.