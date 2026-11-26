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أعلنت السلطات ، الخميس، مصرع بحّار إثر غرق ناقلة الوقود "ميد إمري" قبالة سواحل إيبيزا في ، وسط مخاوف من تسرّب آلاف الأطنان من الوقود إلى المياه.وأظهرت بيانات تتبّع السفن أن الناقلة، التي ترفع علم وتديرها شركة تركية، أبحرت من منطقة باتجاه ، قبل أن تتعرض لتسرّب المياه إلى داخلها، ما أدى إلى فقدان توازنها وانقلابها.وتضاربت التقديرات بشأن حجم حمولتها، إذ أشارت بيانات ملاحية إلى أنها كانت تحمل نحو 8140 طناً من الوقود، فيما قدّرت مصادر إسبانية الحمولة بنحو 7650 طناً موزعة بين الديزل والبنزين ووقود الطائرات.ونفذت السلطات الإسبانية عملية إنقاذ واسعة بمشاركة مروحيات وسفن، تمكنت خلالها من انتشال أفراد الطاقم الـ17، إلا أن أحدهم توفي بعد نقله إلى المستشفى، فيما أصيب عدد من البحارة بجروح طفيفة وانخفاض في حرارة الجسم.وعقب الحادث، فعّلت السلطات الإسبانية خطة الطوارئ لمواجهة التلوث البحري، في ظل المخاوف من تداعيات غرق الناقلة على الحياة البحرية في المنطقة.وأكد أن حكومته تتابع الحادث عن كثب، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد أسباب الغرق وتقييم المخاطر البيئية، من دون تسجيل مؤشرات مؤكدة حتى الآن على حدوث تسرّب نفطي خطير.