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حذّر مفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من اتساع نطاق الانتهاكات بحق في والضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى تزايد مخاطر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وقال تورك، في بيان، إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين هجّروا قسراً 42 ألفاً و666 فلسطينياً في ، بما فيها الشرقية، منذ السابع من تشرين الأول 2023، فيما تعرض نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة للتهجير القسري، بعضهم مرات عدة.وأشار المسؤول الأممي إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً أعربوا عن نيتهم جعل تهجير الفلسطينيين دائماً، محذراً من تصاعد الخطاب التحريضي وسياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي.ولفت تورك إلى استمرار تدمير البنية التحتية المدنية في غزة، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين.كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار عمليات القتل في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إلى جانب استمرار الحصار والقيود المفروضة على المعابر.ودعا تورك إلى التحرك الفوري لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم عمل المحاكم الدولية.وأكد أن المفوضية سبق أن حذّرت من أن الممارسات الإسرائيلية في غزة تشكل تهديداً حقيقياً لاستمرار وجود الفلسطينيين كمجموعة، معرباً عن أسفه لعدم الاستجابة للتحذيرات الأممية واستمرار الانتهاكات.