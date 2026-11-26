أعلنت التوصل إلى مقطع مصور يوثق كيفية وقوع حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية، الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار استكمال فحص الحادث وتحديد المتسبب فيه.



وقالت الداخلية المصرية في تعليق نشرته على حسابها بموقع ، إن "الفيديو" يشير إلى أن قائد سيارة "ماركة هيونداي أفانتي" سوداء اللون، حاول تخطي ناقلة المواد البترولية من جهة اليمين، فاصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة.



وأدى هذا الاصطدام إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما سبب انحرافه إلى أقصى اليسار واصطدامه بسيارة "ميكروباص فان" تصادف مرورها، ثم انقلاب سيارته على الحاجز الخرساني واشتعال النيران فيها.



وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إخطار لاستكمال تحقيقاتها.

كما نشرت وزارة الداخلية، بشكل متزامن، مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي يوضح كيفية وقوع الحادث بالتفصيل.



ووفقاً لتحقيقات العامة المصرية، بدأت الواقعة عندما كان سائق "سيارة ملاكي" يسير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، وأثناء محاولته التجاوز، اصطدم بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة مواد بترولية، على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.



أدى هذا الاصطدام إلى انفجار أحد إطارات الناقلة، فاختلت عجلة القيادة، واصطدمت الناقلة بالحاجز الخرساني وانقلبت، مما تسبب في تسرب حمولتها من البنزين واشتعال النيران التي امتدت بسرعة إلى المركبات المجاورة.



وأعلنت والسكان المصرية أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 31 حالة وفاة و26 مصابا، جرى توزيعهم على مستشفيات عدة في المنطقة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 19 مصابا في حريق الوراق مازالوا يتلقون العلاج، بينهم 5 بالعناية المركزة.

كما أسفر الحادث عن تفحم 27 مركبة، شملت سيارات ودراجات نارية.