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بشكل مفاجئ اختتم قادة دول قمتهم الاستثنائية في بروكسل، في وقت أبكر مما كان مقررا، وذلك بعد ساعات من استمرت إلى قرابة منتصف الليل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة المستقبلية للفترة 2028-2034 أو حزمة الدعم الجديدة لأوكرانيا.وقرر عدم استكمال الاجتماع الجمعة، خلافا للبرنامج الأولي، نظرا للتباعد الكبير بين وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن حجم الموارد المالية وتوزيعها.وبخصوص ، تأجل البت في مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تقديم قرض إضافي لكييف إلى الشهر المقبل، لتعذر التوصل إلى إجماع بشأنه في هذه القمة الاستثنائية.وكانت المفوضية قد اقترحت قرضا بقيمة 45 مليار (نحو 49 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، لكن 24 دولة فقط من أصل 27 أبدت دعمها للمقترح.وتعود الخلافات بسأن الموازنة المشتركة للسنوات من 2028 إلى 2034 إلى تباين الأولويات بين الدول الأعضاء.فبعض الدول تفضل توجيه تمويل أكبر نحو الدفاع وتعزيز القدرة التنافسية، بينما تسعى دول أخرى إلى الحفاظ على التمويل المخصص للزراعة وسياسات التماسك التي تدعم المناطق الأقل نموا.وتشكل الزراعة وسياسة التماسك معا نحو ثلثي الموازنة الأوروبية، ما يجعلها نقاط تفاوض حساسة.وفي حين طالبت ، أحد أكبر المساهمين في الموازنة، بضبط مالي وعدم تحميل مزيد من الديون، دافعت وإيطاليا ودول أخرى عن تمويل السياسات التقليدية وحماية المزارعين والمناطق الفقيرة.