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أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الخميس، أنه اطَلع على معلومات كافية تفيد بأن جنسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، لا يشكل تهديدا أمنيا، مشيدا في الوقت نفسه بتدخل إدارته لإعادته إلى منصبه.وقال للصحفيين في منتجعه في مارالاغو "أعتقد أنه على ما يرام تماما".وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول كيفية تيقنه من ذلك في حين أن الأميركية قالت إنها لم تجر أي تحقيق بشأنه، أجاب ترامب بأن اعتقاده يستند إلى "معلومات لدي، وهي معلومات كثيرة".واضطر هوانغ، وهو شخصية محورية في ثورة ، إلى الاستقالة في وقت سابق من هذا الشهر بعد إقامته علاقة غرامية مع مسؤولة في قطاع الأعمال يشتبه بأنها على صلة بأجهزة الاستخبارات وربما ساعدت في الحصول على رقائق الكترونية متطورة في انتهاك لقواعد التصدير الأميركية.وأدت استقالت هوانغ المفاجئة إلى هبوط حاد في سعر سهم شركة إنفيديا، قبل أن يشهد السهم تعافيا جزئيا عقب قرار مفاجئ من بإعادته إلى منصبه.وكشف ترامب أنه ومسؤولين آخرين في إدارته عملوا خلف الكواليس للدفع باتجاه إعادة هوانغ إلى رئاسة إنفيديا، في خطوة تُعد تدخلا غير معتاد من جانب الحكومة في عملية اتخاذ القرار داخل شركة كبرى.وقال ترامب: "تابعت ما كان يحدث في الشركة وما كان يجري مع السهم، وأعتقد أن عودته أمر رائع" وفقا لما ذكرته فرانس برس.أضاف في ما يتعلق بدعمه إعادة هوانغ إلى الشركة "أعتقد حقا... أنني قمت بعمل عظيم من أجل بلدنا، بل ومن أجل العالم أيضا".وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع هوانغ منذ الإعلان عن إعادته إلى منصبه، أجاب ترامب بالنفي، لكنه عاد ليقول لاحقا "عندما تحدثت معه، كان سعيدا للغاية بالعودة ووصفها بأنها ولايته الثانية".كما أشاد بزوجة هوانغ التي وصفها بأنها "استثنائية".