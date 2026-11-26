يبدو رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في موقع متقدم للفوز بولاية ثانية، بعدما تمكن من تجاوز تراجع شعبيته الشخصية وتحديين داخليين لقيادته خلال العام الماضي، والحفاظ على موقع حزب "ناشيونال" المنتمي إلى يمين الوسط في السلطة.

ودخل لوكسون، البالغ 56 عاماً، عام 2020 بعد مسيرة في قطاع الأعمال، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا. وتولى قيادة حزب "ناشيونال" في أواخر عام 2021، قبل أن يقوده إلى السلطة عام 2023، منهياً ست سنوات من حكم حزب العمال.

لكن ولايته الأولى شهدت ضغوطاً على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف النمو الاقتصادي، وتوترات داخل الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب، بينها حزب "ACT New Zealand" الليبرالي وحزب "نيوزيلندا أولاً" الشعبوي.

كما واجه لوكسون تحديين علنيين لقيادته من داخل حزبه خلال العام الماضي، في تطور نادر في السياسة النيوزيلندية، بالتزامن مع تراجع الدعم له في استطلاعات الرأي. وتمكن من تجاوز التحديين، مؤكداً ضرورة تركيز حكومته على إنعاش الاقتصاد، وضبط الإنفاق، وتحسين الخدمات العامة.

وسعى لوكسون، الذي سبق أن عمل مسؤولاً تنفيذياً في مجموعة "Unilever" العالمية للمنتجات الاستهلاكية، إلى تطبيق أسلوب إدارة الشركات في العمل الحكومي، مع التركيز على تحديد أهداف واضحة ومحاسبة الوزراء والمؤسسات العامة على تنفيذها.

وقاد جهوداً لخفض الدين الحكومي، وتقليص القيود التنظيمية، وتحفيز النمو الاقتصادي، معتبراً أن هذه السياسات أساسية لتخفيف الضغوط على الأسر ذات الدخل المتوسط.

وقال لوكسون، عقب إعلان النتائج النهائية: "خلال المفاوضات، سيبقى تركيزي على ما يهم النيوزيلنديين أكثر من أي شيء آخر، وهو تنمية الاقتصاد، وتخفيف تكاليف المعيشة، ومواصلة معالجة الأساسيات وبناء ".

ويواجه لوكسون أيضاً انتقادات بسبب ثروته، إذ إنه مليونير وأب لطفلين ويمتلك عدة عقارات، ما دفع بعض منتقديه إلى التشكيك في مدى ارتباطه بواقع الناخبين العاديين.

وفي مواقف أكثر خفة، أظهر رئيس الوزراء اهتمامه بالمغنية الأميركية تايلور سويفت، إذ استشهد بكلمات من أغانيها خلال مناظرات تلفزيونية، كما دعاها لاحقاً إلى الزواج في نيوزيلندا، ضمن محاولة للترويج للبلاد دولياً.

وفي بلد لا ينتمي نحو نصف سكانه إلى أي ديانة، واجه لوكسون تدقيقاً بشأن معتقداته وموقفه الشخصي الرافض للإجهاض.

وعلى المستوى الخارجي، عمل على تعزيز حضوره الدولي خلال توليه رئاسة الحكومة، وأبدى دعم نيوزيلندا لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، مع الحفاظ عموماً على تقارب البلاد التقليدي مع شركائها الغربيين، فيما اتخذت حكومته موقفاً أكثر صراحة حيال تنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.