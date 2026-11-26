منعت كوستاريكا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي فرانشيسكا ألبانيز من دخول أراضيها، بدعوى "صلتها بأعمال إرهابية"، بعدما توجّهت إلى العاصمة سان خوسيه لزيارة جامعة كوستاريكا التي منحتها دكتوراه فخرية.

وقال رئيس وكالة الهجرة عمر باديلا إن إنذاراً دولياً صدر بشأن ألبانيز، معتبراً أنها تشكّل تهديداً للأمن القومي، من دون أن يحدد النص المتداول الجهة التي أصدرت الإنذار أو تفاصيله.

وتواجه ألبانيز، وهي إيطالية، انتقادات إسرائيلية متكررة بسبب اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب بحق في غزة والضفة الغربية. كما انتقدت العام الماضي اتفاقية التجارة الحرة بين كوستاريكا وإسرائيل.

وتُعدّ رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز حليفة مقرّبة للرئيس الأميركي ، الذي فرضت إدارته عقوبات على ألبانيز بعد انتقادها تعامل مع غزة.