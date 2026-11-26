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شدد الأوكراني، أندري سيبيها، على أن بلاده لا تعتزم توسيع نطاق الحرب الدائرة مع لتشمل الأراضي أو المياه ، وذلك بعد استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل مدينة بنغازي.وأعلن أندري سيبيها، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الطاهر الباعور، شدد خلاله على أن تحركات لم تكن موجهة بأي شكل ضد أو شعبها، بل اقتصرت على ضرب "أهداف عسكرية روسية تخدم المجهود الحربي لموسكو بشكل مباشر".وأضاف: "ليس لدينا أي نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية إلى ليبيا أو أخرى"، مجددا التأكيد على دعم الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وللجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام وإعادة توحيد البلاد.وكانت كييف قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات نهاية الأسبوع استهدفت سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، ما أسفر عن غرق إحداهما، في تطور لافت عكس امتداد الصراع الروسي الأوكراني إلى خارج حدود البلدين.وأثارت هذه العملية مخاوف واسعة من تداعياتها الأمنية والسياسية في ظل الانقسام القائم في ليبيا.وكانت حكومة في ، طالبت كييف بتقديم توضيحات رسمية حول الملابسات، نافية بشكل قاطع وجود أي تنسيق أو تفاهم مسبق مع أوكرانيا، وذلك ردا على تكهنات أشارت إلى احتمال تورطها في الهجوم.