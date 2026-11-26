اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أحزاب اليمين واليمين المتطرف في بلاده بانعدام الإنسانية في تعاملها مع الحرب على غزة، خلال مناظرة تلفزيونية سبقت الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني.

وشهدت المناظرة مواجهة بين سانشيز، للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم، وزعيم حزب الشعب المعارض ألبرتو نونييز فيخو، وزعيم حزب "فوكس" اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال، إلى جانب السياسية اليسارية آدا كولاو، رئيسة بلدية برشلونة السابقة المرتبطة بتحالف "سومار"، وسط نقاشات بشأن الهجرة وأزمة السكن والسياسة الخارجية.

وانتقد سانشيز حكومة مدريد الإقليمية التي يديرها حزب الشعب، بسبب منحها ميدالية شرف للحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار الحرب على غزة، واصفاً الخطوة بأنها "مخزية"، ومتهماً خصومه بأنهم "لا يملكون أي إنسانية".

كما قاطع سانشيز فيخو بعدما وصف الأخير ما يجري في غزة بأنه "مجزرة"، مؤكداً أن ما يحدث هو "إبادة جماعية".

وحذّر رئيس الوزراء الناخبين من أن إسبانيا تواجه خياراً بين "التراجع والتقدمية"، معتبراً أن حزب الشعب و"فوكس" يسعيان إلى استنساخ سياسات الرئيس الأميركي والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وفي المقابل، دافع سانشيز عن الأداء الاقتصادي لحكومته، وتعهد بعدم التساهل مع الفساد، في ظل اتهامات أثّرت على حزبه.

أما فيخو، الذي يتقدم حزبه في معظم استطلاعات الرأي، فحمّل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وضغوط الهجرة وفضائح الفساد، إضافة إلى حادثي قطار سريع كبيرين. وتعهد، في حال انتخابه، ببناء مليون منزل جديد وخفض الضرائب وتقليص حجم الإدارة الحكومية.

وجعل أباسكال ملف الهجرة محور مداخلته، محمّلاً المهاجرين غير النظاميين مسؤولية مشكلات تتراوح بين نقص المساكن والضغط على الخدمات العامة. وادعى أن ستة ملايين مهاجر دخلوا إسبانيا خلال السنوات الخمس الماضية، ووصف الوضع في سبتة وجزر الكناري بأنه "احتلال مهاجرين"، كما رفض إدانة العنف ضد النساء رغم دعوات متكررة من كولاو.

بدورها، دعت كولاو، وهي المرأة الوحيدة بين المرشحين الأربعة، إلى إعادة توزيع أكبر للثروة، معتبرة أن الطبقة الوسطى في إسبانيا تتقلص وأن التفاوت الاجتماعي يتزايد.

وأظهرت المناظرة أيضاً خلافات بشأن كأس العالم 2030، التي ستستضيفها إسبانيا إلى جانب البرتغال والمغرب. إذ ألمح فيخو إلى ضرورة انسحاب إسبانيا إذا أقيمت المباراة النهائية في المغرب، فيما عارض أباسكال التعاون مع الرباط.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن حزب الشعب سيخرج من الانتخابات باعتباره الحزب الأكبر، مع احتمال حصوله على أغلبية برلمانية بالتحالف مع "فوكس"، بما قد يمهد الطريق أمام حكومة يمينية.