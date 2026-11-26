أقرّ الروسي مشروع الميزانية الفيدرالية للفترة 2027–2029 في قراءته الثالثة والأخيرة، متضمّناً أكثر من 50 تريليون روبل، نحو 609 مليارات دولار، للدفاع الوطني، في أعلى مخصصات عسكرية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتبلغ حصة الدفاع عام 2027 نحو 17.15 تريليون روبل، ما يعادل 208.8 مليارات دولار و35.2% من إجمالي الإنفاق . ويمثّل ذلك زيادة تقارب 33% مقارنة بالمبلغ المخصّص لعام 2026 وفق الخطة السابقة، على أن تتراجع المخصصات قليلاً إلى 16.61 تريليون روبل في 2028 و16.30 تريليوناً في 2029.

وبحسب حسابات الباحث في للشؤون الدولية والأمنية يانيس كلوج، أنفقت نحو 58.3 تريليون روبل على الاحتياجات العسكرية منذ بدء غزو في شباط 2022. وإذا نُفّذت المخصصات الجديدة بالكامل، فقد يتجاوز الإجمالي التراكمي 108 تريليونات روبل، أي نحو 1.31 تريليون دولار، مع احتمال ارتفاع الكلفة الفعلية لوجود نفقات مرتبطة بالحرب ضمن بنود أخرى.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "موسكو تايمز" توقعات بخفض تمويل والرعاية الصحية بنحو 3% لكل منهما، والإسكان والمرافق 8%، والسياسة الاجتماعية، التي تشمل المعاشات وبرامج الدعم، نحو 6%، مقارنة بمخصصات عام 2026 في الخطة السابقة.

وتتوقع ميزانية 2027 إنفاقاً إجمالياً قدره 48.74 تريليون روبل، وعجزاً يبلغ 5.44 تريليون روبل، نحو 66.2 مليار دولار أو 2.2% من الناتج المحلي، على أن يكون الاقتراض الحكومي المصدر لتمويله.