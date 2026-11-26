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وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "Körber Stiftung" غير الربحية في ألمانيا، أكبر الاقتصادات الأوروبية، أن 53% من البالغين يعارضون حالياً إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، فيما انخفضت نسبة المؤيدين إلى 46%، بعدما كانت 59% قبل عام.وتأتي هذه النتائج في سياق تزايد التعب من الحرب، التي تقترب من عامها الخامس منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو الشامل لأوكرانيا، وهو اتجاه يضع قادة الوسط السياسي أمام تحديات متزايدة، في ظل ضغوط الموازنات العامة وتنامي الأحزاب الشعبوية المتشككة في تقديم الدعم لكييف.لكن المسؤولين الأوروبيين يحذرون من أن وقف التمويل قد يدفع بوتين إلى إعلان انتصار وتعزيز اندفاعه نحو خطوات توسعية أخرى، ربما في دول البلطيق، فيما قد يفرض سقوط أوكرانيا على الحكومات الأوروبية تكاليف كبيرة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة التهديد الروسي المتزايد.وقالت وزيرة شؤون الاتحاد السويدية جيسيكا روزنكرانتز لـ"Politico" في بروكسل إن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تعب المواطنين، لكنها شددت على أن دعم أوكرانيا "مسألة وجودية، وليس أمراً يمكن الاستغناء عنه"، محذرة من أن خسارة أوكرانيا ستفرض تكاليف مرتفعة على أوروبا.ويأتي النقاش بشأن التمويل في مرحلة حساسة، مع دخول أوكرانيا فصل الشتاء الخامس تحت القصف الروسي، فيما لم تحقق جهود السلام التي تقودها اختراقاً حتى الآن. ويخشى حلفاء كييف الأوروبيون أن يؤدي أي مؤشر على تراجع تصميمهم إلى تعزيز قناعة بوتين بأن الوقت يعمل لصالحه.وبحسب هذا الموقف، لم يعد دعم أوكرانيا يقتصر على منع من تغيير حدود أوروبا بالقوة، بل بات مرتبطاً أيضاً بحماية الأمن القومي الأوروبي والإنفاق العام الذي يقوم عليه نمط الحياة في القارة.وقال رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال، قبيل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، إن "أوروبا وأوكرانيا مرتبطتان لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا"، مضيفاً: "نحن نعدّ اليوروهات... وهم ينزفون".بدوره، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن "أوروبا الرخيصة قد تتحول إلى خطأ مكلف للغاية"، مؤكداً أن "الأمن له ثمن".وتشير دراسة أُجريت العام الماضي إلى أن انتصاراً روسياً جزئياً قد يؤدي إلى وصول ما يصل إلى 10 ملايين لاجئ أوكراني إلى أوروبا، بما يرفع تكاليف الرعاية الاجتماعية في الدول المستضيفة ويعزز الشعبوية. كما قد يفرض موجة جديدة من تعزيزات حلف شمال الأطلسي على جناحه الشرقي، ما يتطلب زيادة الإنفاق الدفاعي.ووفق تقرير صادر عن شركة الاستشارات في مجال المخاطر "Corisk" والمعهد النرويجي للشؤون الدولية، قد تصل الكلفة الإجمالية على أوروبا في هذا السيناريو إلى 1.6 تريليون يورو، أي ضعف الكلفة المقدرة في حال انتصار أوكرانيا.وقال تيموفي ميلوفانوف، رئيس مدرسة كييف للاقتصاد ووزير الاقتصاد الأوكراني السابق، إن انتصار روسيا قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية في أوروبا، مع زيادة الإنفاق الدفاعي واستيعاب ملايين اللاجئين، فضلاً عن تراجع التجارة والاستثمارات في دول مجاورة، مثل بولندا ورومانيا.وأضاف أن روسيا العدوانية ستبقى تهديداً لعقود، وأن السؤال الحقيقي هو كيفية احتوائها بأقل كلفة، معتبراً أن تمويل أوكرانيا هو الخيار الأقل كلفة، لأنها مستعدة للقتال.وتزداد الحاجة إلى التمويل مع اقتراب الحكومة الأوكرانية من نفاد الأموال، في ظل تراجع التبرعات الدولية. ومن المتوقع أن تواجه كييف فجوة تبلغ 70 مليار يورو العام المقبل، لتغطية احتياجاتها العسكرية والموازنة.ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي خطة لتغطية ثلثي هذه الفجوة عبر قرض جديد بقيمة 45 مليار يورو، بضمان الموازنة طويلة الأمد للاتحاد، لكن الاتفاق على الخطة لم يتحقق بعد.ويُعد دعم ألمانيا، أكبر اقتصاد ، حاسماً في هذا المسار. فهي أكبر مانح أوروبي منفرد لأوكرانيا، إذ خصصت 54 مليار يورو للمساعدات العسكرية والمالية والإنسانية منذ عام 2022، وفق متتبع الدعم الأوكراني التابع لمعهد "Kiel"، وهي بذلك ثاني أكبر جهة مانحة إجمالاً بعد الولايات المتحدة.ويُعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أبرز داعمي أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى إدراج التمويل طويل الأمد لكييف ضمن الموازنة الأوروبية المقبلة، الممتدة على سبع سنوات.وأثار الاستطلاع الأخير نقاشاً في برلين، إذ حذر ميرتس من أن طموحات روسيا لا تقتصر على أوكرانيا، داعياً إلى تعزيز الدعم لكييف. وفي مواجهة منتقدين من اليمين المتطرف واليسار المتطرف يعتبرون أن أوروبا تنفق أكثر مما ينبغي على أوكرانيا، قال إن موسكو تريد "أكثر من مجرد أوكرانيا".وأقر الألماني بوريس بيستوريوس بوجود استياء لدى المواطنين، قائلاً إن الحرب "تثقل كاهل الناس، وتكلف المال وتثير القلق"، لكنه شدد على أنها لم تعد تتعلق بأوكرانيا وحدها، بل باستقرار أوروبا.وتكمن المعضلة السياسية التي تواجه قادة الوسط في أن التعب من الحرب بات يصب في مصلحة أحزاب تدعو إلى تقليص المساعدات لكييف. ففي ألمانيا، يعارض 88% من مؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف تقديم دعم عسكري لأوكرانيا.واتهم سفير أوكرانيا في برلين أوليكسي ماكييف الأحزاب الرئيسية بترك المتطرفين على اليمين واليسار يهيمنون على النقاش، خصوصاً على المستوى المحلي.لكن القلق في بروكسل لا يقتصر على استطلاعات الرأي الحالية، بل يمتد إلى الانتخابات المقبلة، مع تركيز الأنظار على الانتخابات الرئاسية في نيسان المقبل، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى اضطراب التمويل الأوروبي وتقليص الدعم لأوكرانيا.وتفسر هذه المخاوف مساعي ميرتس وقادة آخرين إلى إدراج تمويل أوكرانيا ضمن الموازنة الأوروبية المقبلة لسبع سنوات، بما يضمن استمرار الدعم قبل أي تبدل في المشهد السياسي.وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إنها تتفق مع ميرتس بشأن ربط دعم أوكرانيا بالموازنة الأوروبية، معتبرة أن أوكرانيا تمثل "خط الدفاع الأول لأوروبا".لكن هذه الجهود تواجه اعتراضات داخل الاتحاد، إذ تسعى المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك إلى الحصول على استثناءات من حزمة التمويل الجديدة.ويرى فريدريك ويسلاو، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن وقف التمويل الأوروبي لأوكرانيا سيكون بمثابة توفير خاطئ، لأن انتصار روسيا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي.وأشار إلى أن ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتقدمان على الرأي العام في بلديهما في مسألة دعم أوكرانيا، موضحاً أن التحدي يتمثل في ضعف القادة داخلياً وصعوبة تبرير المساعدات العسكرية والمالية لكييف، لكنه شدد على أن القيادة تعني اتخاذ المواقف وقيادة الرأي العام، خصوصاً عندما تتعارض هذه المواقف مع المزاج السائد.