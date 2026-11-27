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وفي مقابلة مع "Politico" من مكتبه في بنك إنكلترا، شبّه بايلي التعامل مع بتربية الأطفال، قائلاً: "الأمر يشبه إلى حد ما تربية الأطفال. عليك أن تمنحهم فرصة للقيام بالأشياء، لكن عليك أيضاً أن تضع نوعاً من الحدود".وتأتي تصريحاته فيما تستعد المتحدة لتولي رئاسة مجموعة العشرين، حيث آندي بيرنهام عزمه جعل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في أجندة الرئاسة، والعمل على وضع مجموعة موحدة من المعايير العالمية لهذه التكنولوجيا.لكن الرئيس الأميركي رفض أي شكل من أشكال الرقابة العالمية على الشركات الأميركية الكبرى التي تقود تطوير الذكاء الاصطناعي، ما يعقد جهود التنسيق الدولي.وفي هذا السياق، دعا بايلي إلى تعزيز الاختبارات الدولية وإتاحة الوصول إلى النماذج المتقدمة التي تطورها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، معتبراً أن هذه المسائل ستكون أساسية خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة العشرين. كما سيعمل على الدفع بهذا الاتجاه دولياً من موقعه رئيساً لمجلس الاستقرار المالي، الهيئة المعنية بمراقبة النظام المالي العالمي.وأشار إلى أن الحوادث السيبرانية آخذة في الارتفاع، وأن نماذج الذكاء الاصطناعي تتطور اعتماداً على "الجيد والسيئ والقبيح" في السلوك ، فيما باتت تتدرب على مخرجاتها أيضاً.ورأى أن من حق الجمهور التساؤل عن الفائدة من التطور السريع لهذه التكنولوجيا، في ظل إمكان استخدامها في إحداث أضرار واسعة بالنظام المالي، إلى جانب تطبيقات يومية مثل التسوق.وقال بايلي إن "الجمهور يحتاج إلى الثقة بهذه التكنولوجيا"، داعياً إلى مزيد من الشفافية والتوضيح بشأن طبيعة عمل الأنظمة وما تقوم به وكيفية تنفيذ ذلك، وإلى تعزيز فهم الحكومات وتنسيقها في هذا المجال، معتبراً أن التنظيم قد يأتي لاحقاً.وتبرز هذه المخاوف أيضاً في تقرير لجنة السياسة المالية في بنك إنكلترا، الذي حذر من مخاطر تشمل تزايد الترابط بين الأنظمة المالية وصعوبة فهم آلياتها، بما قد يؤدي إلى انتشار الأضرار في حال انفجار فقاعة محتملة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.ورغم المخاطر، أكد بايلي أنه من بين الذين يرغبون في نجاح الذكاء الاصطناعي، لما يمكن أن يحققه من تحسين للإنتاجية والرفاه، لكنه شدد على ضرورة أن يبقى البشرية، قائلاً: "نريد أن يستخدم البشر الذكاء الاصطناعي".