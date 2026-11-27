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سجّل العالم سابقة مناخية مقلقة، بعدما تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية عتبة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل لمدة سبعة أيام متتالية، للمرة الأولى، وفق بيانات خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية لمراقبة تغير المناخ.وأظهرت البيانات أن درجات الحرارة بين 18 و24 تشرين الثاني تجاوزت هذا المستوى، فيما سُجلت أعلى زيادة يومية في 23 تشرين الثاني، بلغت 2.25 درجة فوق متوسط الفترة المرجعية بين عامي 1850 و1900.وأوضحت مسؤولة المناخ في «كوبرنيكوس» سامانثا بيرغيس أن هذا التطور لا يعني تجاوز عتبة الدرجتين على المدى وفق اتفاق للمناخ، لكنه يشكل مؤشراً مقلقاً إلى مسار الاحترار العالمي.ولفتت البيانات إلى أن تجاوز هذه العتبة كان قد سُجل سابقاً خلال أيام محدودة في شباط 2024 وتشرين الثاني 2023، لكنه لم يستمر أسبوعاً متواصلاً كما حدث هذا الشهر.ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تأثير ظاهرة «إل نينيو» المناخية، التي تسهم في زيادة حرارة الكوكب، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.ودعت بيرغيس إلى خفض الانبعاثات بسرعة، محذرة من أن تأثير «إل نينيو» مؤقت، في حين سيستمر الاحترار الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة ما لم تُتخذ إجراءات جدية للحد منها