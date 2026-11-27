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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تباين في المواقف داخل المؤسسة الأمنية بشأن توجيه ضربة جديدة لإيران، مشيرة إلى أن رئيس الموساد رومان غوفمان يؤيد شن هجوم إسرائيلي مستقل حتى من دون مشاركة أميركية، على خلفية معلومات عن استمرار في تطوير أسلحة كيميائية سراً.في المقابل، يفضل رئيس الأركان إيال زامير تنفيذ أي هجوم بالتنسيق مع ، رغم تأييده توجيه ضربة لإيران، معتبراً أن التهديد ليس وشيكاً وأن المشاركة الأميركية ستعزز فرص تحقيق نتائج استراتيجية أوسع.وبحسب الصحيفة، عرض غوفمان خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن معلومات استخباراتية جديدة بشأن البرنامج الكيميائي ، محاولاً الدفع نحو هجوم مشترك، إلا أن لم تحسم موقفها بعد.وأشارت الصحيفة إلى أن اختلاف المصالح بين واشنطن وتل أبيب قد يعقّد أي تحرك عسكري، خصوصاً في ظل احتمال تفضيل الرئيس الأميركي إنهاء المواجهة بعد تحقيق أهداف محدودة، مقابل رغبة في إلحاق أضرار أعمق بالقدرات .وكان قد أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى استمرار منح طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق.