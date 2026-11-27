كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تباين في المواقف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
بشأن توجيه ضربة جديدة لإيران، مشيرة إلى أن رئيس الموساد رومان غوفمان يؤيد شن هجوم إسرائيلي مستقل حتى من دون مشاركة أميركية، على خلفية معلومات عن استمرار طهران
في تطوير أسلحة كيميائية سراً.
في المقابل، يفضل رئيس الأركان إيال زامير تنفيذ أي هجوم بالتنسيق مع واشنطن
، رغم تأييده توجيه ضربة لإيران، معتبراً أن التهديد ليس وشيكاً وأن المشاركة الأميركية ستعزز فرص تحقيق نتائج استراتيجية أوسع.
وبحسب الصحيفة، عرض غوفمان خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن معلومات استخباراتية جديدة بشأن البرنامج الكيميائي الإيراني
، محاولاً الدفع نحو هجوم مشترك، إلا أن الإدارة الأميركية
لم تحسم موقفها بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن اختلاف المصالح بين واشنطن وتل أبيب قد يعقّد أي تحرك عسكري، خصوصاً في ظل احتمال تفضيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إنهاء المواجهة بعد تحقيق أهداف محدودة، مقابل رغبة إسرائيل
في إلحاق أضرار أعمق بالقدرات الإيرانية
.
وكان ترامب
قد أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى استمرار منح طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق.