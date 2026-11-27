اتهم بتلفيق اتهامات لشركات أدوية إيرانية بهدف دفع إلى خوض حرب جديدة ضد بلاده.

وقال عراقجي، على هامش زيارة رئاسية إلى محافظة خراسان الرضوية، إن إسرائيل تثير التوتر عبر مزاعم بامتلاك قنابل كيميائية وبيولوجية، معتبراً أن هذه الاتهامات تندرج ضمن محاولات إشعال الحرب وتحريض على العودة إليها.

وكان قد زعم، الثلاثاء، أن إيران تطوّر أسلحة كيميائية، لكنها لم تصل بعد إلى القدرة على استخدامها ضد إسرائيل، مؤكداً أن لن تسمح لها بذلك.