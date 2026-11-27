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اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بتلفيق اتهامات لشركات أدوية إيرانية بهدف دفع الولايات المتحدة إلى خوض حرب جديدة ضد بلاده.
وقال عراقجي، على هامش زيارة رئاسية إلى محافظة خراسان الرضوية، إن إسرائيل تثير التوتر عبر مزاعم بامتلاك إيران قنابل كيميائية وبيولوجية، معتبراً أن هذه الاتهامات تندرج ضمن محاولات إشعال الحرب وتحريض واشنطن على العودة إليها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد زعم، الثلاثاء، أن إيران تطوّر أسلحة كيميائية، لكنها لم تصل بعد إلى القدرة على استخدامها ضد إسرائيل، مؤكداً أن تل أبيب لن تسمح لها بذلك.