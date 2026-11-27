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وفي قراءة نشرها معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في 26 تشرين الثاني، يرى الباحث راز زيمت أن الخبرة العسكرية والسياسية التي يمتلكها رضائي، وعلاقاته الواسعة داخل النظام، وقربه من المرشد الجديد، قد تتيح له دوراً محورياً في صياغة السياسات الإيرانية، وربما في التوصل إلى تسوية مع .وأشار التقرير إلى أن مسؤولين أميركيين، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" في 29 تشرين الأول عن معلومات استخباراتية، يعتبرون رضائي من الشخصيات القادرة على بناء توافق بين مراكز القوى الإيرانية بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن، مستندين إلى علاقته بمجتبى خامنئي، وموقعه لدى قادة الحرس الثوري، وقدرته على التأثير في مجلس الأمن القومي، وصلاته بمسؤولين معنيين بالملف الاقتصادي. كما أن رسالة أرسلها الأميركي جيه دي فانس إلى رضائي، أبدى فيها استعداداً للقاء ومناقشة إنهاء الصراع بين البلدين، ولقاء الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 تشرين الثاني، عكسا بحسب التقرير تنامي حضوره في القيادة الإيرانية.ويعود رضائي، المولود عام 1954، إلى الجيل المؤسس للحرس الثوري . وتولى قيادة المؤسسة عام 1981، وكان يبلغ 27 عاماً، واستمر في قيادتها خلال معظم الحرب الإيرانية العراقية حتى عام 1997. وبعد ذلك شغل مواقع سياسية بارزة، بينها أمانة مجلس تشخيص مصلحة النظام لفترة طويلة، كما ترشح للرئاسة الإيرانية عدة مرات من دون نجاح، وهو ما ساهم، إلى جانب بعض تصريحاته ووعوده الاقتصادية التي أثارت انتقادات وسخرية، في تكريس صورة سياسي لم يتمكن من تحويل سجله العسكري إلى نجاح انتخابي.لكن الحرب والتغييرات التي أحدثتها داخل القيادة الإيرانية فتحت أمامه نافذة جديدة، خصوصاً بعد اغتيال عدد من كبار المسؤولين، بينهم المرشد علي خامنئي وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني. وبعد اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديداً، ظهرت تقارير عن تعيين رضائي مستشاراً عسكرياً له، قبل أن يُعيّن في آب 2026 ممثلاً للمرشد في مجلس الأمن القومي وأميناً للمجلس، ليعود بذلك إلى موقع مباشر في صياغة السياسة الأمنية.وأثار تعيينه ردود فعل واسعة داخل ، إذ وجّه رؤساء السلطات الثلاث وقادة عسكريون ومسؤولون سياسيون وأمنيون رسائل تهنئة ركزت على خبرته وقدرته على التنسيق بين مؤسسات الدولة. ويشير التقرير إلى أن مواقفه لا تتطابق دائماً مع التقسيم التقليدي بين المعتدلين والمتشددين، إذ يتبنى خطاباً تهديدياً تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه سبق أن انتقد إدارة المفاوضات النووية من جانب سعيد جليلي، معتبراً أن الدبلوماسية ينبغي أن تحقق نتائج لا أن تكتفي بعرض المواقف.وفي إيران، بدأ الإعلام بدوره إعادة تقييم موقع رضائي وإمكاناته السياسية. ونقل التقرير عن تحليل نشره موقع "عصر إيران" في 7 تشرين الثاني أن منصبه الجديد يسمح له بالجمع بين ثلاث صور: القائد العسكري، والسياسي المخضرم، والشخصية التي تطرح حلولاً للأزمة الاقتصادية. وقد يتيح ذلك له تقديم نفسه بوصفه مديراً للأمن الوطني في زمن الأزمات، قادراً على تنسيق عناصر القوة الإيرانية، من الاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية إلى التماسك الداخلي والقدرة على إدارة الدولة.لكن التقرير يشدد على أن التعيين وحده لا يضمن نجاح رضائي، وأن الاكتفاء بالحضور الإعلامي والتصريحات قد يعيده إلى الأخطاء السياسية السابقة. إذ يتوقف تثبيت موقعه على قدرته الفعلية على التنسيق بين مراكز النفوذ، وتقليص الفجوة بين القيادة والجمهور، والتعامل مع الأزمات.وفي سياق النقاش حول إمكانية صعود شخصية قوية داخل إيران، برز توصيف رضائي بـ"نابليون الإيراني". فقد طرح عبد الرضا داوري، المستشار السابق للرئيس محمود أحمدي نجاد، فكرة أن إيران تحتاج إلى شخصية قوية على غرار نابليون، قادرة على إعادة فرض سلطة الدولة، وتبسيط عملية اتخاذ القرار، واستثمار قدرات البلاد لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز التماسك الوطني، معتبراً أن رضائي قد يكون مناسباً لهذا الدور.واستند داوري إلى علاقات رضائي الواسعة وخبرته القيادية السابقة في الحرس الثوري، مشيراً إلى أن عدداً من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين الحاليين، بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، سبق أن خدموا تحت قيادته. ويرى أن هذه الروابط، إلى جانب خبرته السياسية والإدارية، تمنحه فرصة لبناء تحالف بين مراكز القوى المختلفة.ويأتي هذا الطرح ضمن نقاش أوسع في إيران حول نموذج حكم قد يتجاوز التنافس التقليدي بين المؤسسات، ويقوم على شخصية قوية تتولى تركيز القرار وإجراء إصلاحات بهدف تحسين كفاءة النظام. ويربط بعض أصحاب هذا الطرح بين النموذج البونابرتي وإمكانية تقييد الحريات السياسية مقابل انفتاح اجتماعي وثقافي واقتصادي، وتخفيف التوترات الخارجية.غير أن أصواتاً أخرى تشكك في قدرة رضائي على لعب هذا الدور. وينقل التقرير عن المحلل الإصلاحي أحمد زيد آبادي أن الآمال في إعادة تنظيم النظام سبق أن وُضعت على شخصيات مثل الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان قاليباف، لكنه يشك في قدرة أي فرد على تحقيق ذلك ضمن بنية الحكم الحالية، إذ يتطلب الأمر شخصية قادرة على فهم الوضع بصورة شاملة، وإعادة تنظيم مؤسسات النظام، واتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتها.ويكتسب احتمال صعود رضائي أهمية إضافية في ظل التساؤلات حول قدرة مجتبى خامنئي على تثبيت حكمه. فمنذ اختياره مرشداً، لم يظهر علناً، ولا تزال المعلومات المتعلقة بصحته ومدى مشاركته المباشرة في اتخاذ القرارات محدودة. ورغم تزايد التقارير عن لقاءاته مع كبار المسؤولين، بينها رضائي، فإن ذلك لا يكفي لتحديد مدى قدرته على فرض سلطته على مراكز النفوذ المختلفة أو الفصل في خلافاتها.ويرى INSS أن الأزمة المستمرة قد تدفع إيران نحو نموذج حكم مختلف، مع الحفاظ على الإطار الرسمي لولاية الفقيه، لكن مع انتقال تدريجي لمركز الثقل إلى المؤسسة الأمنية والحرس الثوري. وفي ظل استمرار ظروف الحرب، قد تتعزز مواقع الشخصيات ذات الخبرة الأمنية والروابط بين المؤسسات، لكن من الصعب التمييز بين نفوذ فرضته الظروف الآنية وبين سلطة سياسية مستقرة.وبعد انتهاء الحرب، سيكون بالإمكان تقييم الاتجاه الذي تتخذه "الجمهورية الإسلامية الثالثة"، سواء نجح مجتبى خامنئي في تثبيت سلطته كمرشد يمتلك صلاحيات فعلية، أو تطور نظام تتوزع فيه السلطة بين عدة مراكز، أو تتركز في يد شخصية سياسية وأمنية قوية. وفي السيناريو الأخير، قد يؤدي محسن رضائي دوراً أكثر أهمية، في ضوء خبرته وعلاقاته وموقعه الحالي.