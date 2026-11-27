تكشف بيانات جديدة عن حجم الخسائر البشرية الروسية في الحرب على أوكرانيا، مع تقديرات تشير إلى مقتل نحو نصف مليون روسي منذ بدء الغزو في شباط 2022، في حصيلة يرى تقرير لصحيفة "الغارديان" أنها لن تدفع إلى التراجع، بل قد تعزز إصراره على تحقيق انتصار يبرّر هذه الخسائر.

وبحسب التقرير، حصلت مجموعة "Cyber Partisans" المرتبطة بالمعارضة البيلاروسية، بالتعاون مع مجموعة القرصنة "Silent Crow"، على 11 مليون شهادة وفاة، ما أتاح تقديم صورة أوسع عن حجم القتلى الروس في الحرب، بعدما عملت موسكو على إخفاء الأرقام المتعلقة بخسائرها.

وتشير البيانات إلى أن الخسائر الروسية تجاوزت مستويات يصعب تصورها، إذ قُتل أكثر من 5000 عسكري روسي خلال أسبوع واحد العام الماضي، فيما تشير التقديرات إلى مقتل نحو 90 ألفاً في معركة السيطرة على مدينة بوكروفسك، التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألفاً، كما أقدم أكثر من ألف جندي على الانتحار.

وفي المقابل، يُقدّر عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا بنحو 150 ألفاً، إضافة إلى ما لا يقل عن 18 ألف مدني، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن الخسائر المدنية في أوكرانيا ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.

ولفتت "الغارديان" إلى أن موسكو، في ظل عدم شعبية التعبئة العسكرية، اعتمدت على المكافآت المالية لاستقطاب المجندين، خصوصاً من المناطق الفقيرة، كما استعانت بمقاتلين أجانب من دول بينها كولومبيا ونيجيريا، قُتل أكثر من 7300 منهم، فضلاً عن أن هذه البيانات لا تشمل تقديرات قتلى الجنود الكوريين الشماليين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 2000.

ويرى التقرير أن غياب السياسية والإعلام المستقل في ، إلى جانب تصوير الخسائر على أنها تضحية بطولية، يحدّ من الضغوط الداخلية على بوتين. كما أن استقطاب الجنود من المناطق الريفية والنائية والفقيرة، بعيداً عن المدن الكبرى مثل موسكو وسانت بطرسبرغ، يقلل من احتمالات أن تتحول الخسائر إلى عامل تهديد للاستقرار الداخلي.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخسائر لا تدفع بوتين بالضرورة إلى البحث عن مخرج من الحرب، بل قد تزيد إصراره على مواصلة القتال لتحقيق انتصار يبرر حجم التضحيات، خصوصاً في ظل عدم حدوث تغييرات كبيرة على خطوط الجبهة، واستمرار الضربات الأوكرانية التي تستهدف مواقع روسية، بينها جسر كيرتش في القرم وسفن روسية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي أعرب عن رغبته في أن يوقف بوتين العمليات العسكرية ضد مناطق في أوروبا، لكن العلاقة الدبلوماسية التي يصف فيها بوتين بأنه "صديقي" قد تمنح الرئيس الروسي أملاً في أن تتراجع عن دعم أوكرانيا. كما لفت إلى تغير المزاج ، مع استطلاع يشير إلى أن غالبية الألمان باتوا يعارضون تقديم مساعدات عسكرية لكييف.

وفي فرنسا، قالت مارين لوبان، التي تتصدر السباق الرئاسي وفق التقرير، إن البلاد لا تستطيع تحمل كلفة المساعدات، فيما أشار التقرير أيضاً إلى مواقف جان لوك ميلانشون الأكثر تقارباً مع موسكو.

وتواجه الدول الداعمة لأوكرانيا تحديات في تثبيت استمرار الدعم، بالتزامن مع اجتماعات قادة في بروكسل. وفي هذا السياق، يلوّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس باستخدام حق النقض ضد الميزانية الأوروبية المقبلة لسبع سنوات، بما يشمل المساعدات لأوكرانيا، ما لم تتم الموافقة على قرض منفصل بقيمة 45 مليار يورو. كما تدفع برلين باتجاه اعتماد القرارات المستقبلية المتعلقة بالتمويل بالأغلبية بدلاً من الإجماع، بهدف الحد من تأثير التغييرات السياسية على دعم كييف.

وخلصت "الغارديان" إلى أن استمرار التصعيد الروسي والحرب الهجينة التي تخوضها موسكو في أوروبا يجعل من الضروري أن تحافظ دول الاتحاد الأوروبي وشركاؤها على وحدة الموقف والإصرار في دعم أوكرانيا، ليس من أجل كييف وحدها، بل أيضاً لحماية مصالحها وأمنها.